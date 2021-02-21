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وزير الشباب والرياضة: نتواصل مع وزارتي الطيران والخارجية لحل أزمة بعثة الزمالك

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تواصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع وزيرى الطيران المدني والخارجية لحل أزمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

 

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن أزمة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المتوجهة إلى السنغال فى طريقها إلى الحل.

 

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن مسئولي الزمالك لجوء لوزارة الرياضة بعدما رفضت سلطات موريتانيا مرور طائرة الزمالك الخاصة عبر مجالها الجوي للتوجه إلى السنغال.

 

وأوضح أشرف صبحي أنه تواصل مع وزيري الخارجية والطيران المدني ورئيس بعثة الزمالك، وتجرى حاليا اتصالات مستمرة من أجل حل الأزمة وتوجه طائرة الفريق الأبيض للسنغال لمواجهة تونجيت السنغالي في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وتتواجد بعثة الزمالك حاليا في الجزائر في انتظار حل الأزمة للسفر إلى السنغال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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