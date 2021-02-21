إجراءات احترازية مشددة في انتخابات الإعادة لمحامي القاهرة

تعقد جولة الإعادة لانتخابات نقابة القاهرة الجديدة الفرعية، بمقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس، تحت إجراءات احترازية مشددة. وتقام الانتخابات تحت إشراف قضائي من هيئة قضايا الدولة، ويترأس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات المستشار عبد الناصر أبو العزم، نائب رئيس الهيئة. يشار إلى أن انتخابات الجولة الأولى لنقابة القاهرة الجديدة عقدت الأحد الماضي، ولم يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية.

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