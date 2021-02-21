مصادر تكشف كواليس تأخر وصول الزمالك للسنغال بسبب أزمة تصاريح الطيران

كشفت مصادر بوزارة الطيران المدني، كواليس ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام من رفض السلطات الموريتانية عبور طائرة الزمالك عبر مجالها الجوي، خلال رحلته إلى دولة السنغال لمواجهة فريق تونجيت السنغالي في الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا.

أوضحت المصادر، أن أزمة رفض السلطات الموريتانية عبور طائرة نادي الزمالك عبر مجالها الجوي، للتوجه إلى السنغال هي أزمة تخص شركة الطيران الناقلة للبعثة، حيث تقوم شركات الطيران بإنهاء إجراءات تصاريح العبور والهبوط بالمطارات التي تعبر بها طائراتها، وذلك بالتنسيق مع سلطة الطيران المدنى.



وكشفت المصادر، أن الرحلة التي غادر على متنها الزمالك تتبع إحدى شركات الطيران الخاصة، وكان خط إقلاعها "القاهرة / الجزائر / السنغال"، حيث كان من المتبع أن يتم التنسيق مع سلطة الطيران المدنى المصري، وذلك للحصول على تصاريح العبور عبر الأجواء والهبوط في المطارات المختلفة، خاصة في حال عدم وجود رحلات منتظمة للشركة في الدولة التي ينزل بها الفريق لإقامة اللقاء.

وقالت المصادر إن شركة الطيران ستقوم بالتنسيق مع سلطة الطيران المدنى المصري، والتي ستقوم بدورها بمخاطبة السلطات للحصول على تصريح عبور للطائرة دون الحاجة لعودة البعثة بكامل طاقمها للقاهرة.

وأشارت عدد من وسائل الإعلام إلى أن دولة المغرب، وافقت على عبور طائرة نادي الزمالك عبر أراضيها إلى السنغال، لمواجهة فريق تونجيت السنغالي في الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا، ولجأ الزمالك إلى المغرب بعد رفض موريتانيا عبور بعثة الفارس الأبيض من خلالها، بسبب الانقلاب الواقع هناك، لتضطر طائرة الأبيض للهبوط في الجزائر.

وكانت بعثة الأهلي غادرت مطار القاهرة الدولي، مساء السبت، على متن رحلة خاصة متجهة إلى دولة السنغال، لمواجهة تونجيت فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، والمقرر لها الثلاثاء المقبل، وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات سفر البعثة من خلال مبنى الركاب رقم 1 والمعروف بالمطار القديم.