انت الان تتابع تفاصيل خبر هيئة الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم | أمطار غزيرة والقاهرة 18-9 درجه والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حيث قد أكدت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أن الطقس اليوم الأحد 21 فبراير، من إحدى أيام التابعة للطقس السيئ والذي من المتوقع أن يستمر إلى الخميس القادم، على أن يكون مائل إلى البرودة علي العاصمه، والسواحل الشماليه والوجه البحري، كما من المتوقع ان يكون مائل للدفء علي مواقع شمال الصعيد وجنوب سيناء، ويكون دافئ علي مناطق جنوب الصعيد، خلال النهار، وشديد البروده في فتره اليل علي جميع المناطق، بارد علي مناطق جنوب سيناء.

حالة الطقس اليوم الأحد 21 فبراير

حيث تابع خبراء هيئة الأرصاد أنه، يتوقع هطول أمطار خفيفة تصل إلى متوسطه، على كافة مناطق السواحل الشمالية الغربية، كما بينت أن نسبه سرعة الرياح معتدلة نسبيا ونشيطة علي مناطق جنوب سيناء، وفي السطور القادمة نستعرض لكم بيان درجات الحرارة المتوقعة لطقس اليوم:

– العاصمة 18-9 درجة مئوية.

– الإسكندرية 18-10 درجة مئوية.

-العريش( شمال سيناء) 18-10 درجة مئوية.

-سيوه 18-5 درجة مئوية.

– الاسماعليه 17-7 درجة مئوية.

-سانت كاترين 18-1 درجة مئوية (شديد البرودة ليلا).

-أسيوط 19-6 درجة مئوية.

-أسوان 23- 9 درجة مئوية.

-شلاتين 26-15 درجة مئوية.

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