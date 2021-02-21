رئيس الشيوخ : مستعدون لتقديم كل الدعم للقضاء المصرى

جدة - نرمين السيد - أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، استعداد المجلس لتقديم كل الدعم للقضاء المصرى، قائلا: "نبدى استعدادنا التام لدعم كل ما من شأنه رفع شأن القضاء المصرى".





جاء ذلك خلال استقباله المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادى القضاة، والمستشار حازم أبو سديرة، أمين الصندوق، والوفد المرافق له.

وعبر رئيس مجلس الشيوخ، عن اعتزازه وسعادته بالزيارة، مؤكدا أن نادى القضاة هو بيت القضاة وسندهم ويمثل تاريخ عريق لقضاء مصر الشامخ.

وقال عبد الوهاب عبد الرازق: مهما تحدثنا عن اعتزازنا بالقضاء المصرى فهى شهادة مجروحة، لأن انتمائنا الأول والأخير لهذه المهنة المقدسة التى شرفنا ونشرف دائما بانتمائنا لها.

وأشاد رئيس مجلس الشيوخ، بنادى القضاة، فى القيام بدوره المنشود دائما لإعلاء شأن السلطة القضائية والتعبير عن ما يجول فى أرجائها.

وتابع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: نحن بدورنا فى المجلس لا نألوا جهدا لتقديم كل ما هو ممكن فى هذا الاتجاه، ونكرر اعتزازنا وشكرنا بزيارة وفد نادى القضاة، داعين الله عز وجل لمجلس الإدارة بكل توفيق.

من جانبه عبر المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادى القضاة، عن اعتزازه بهذه الزيارة، موجها التحية للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس الشيوخ، متمنيا له كل توفيق.