جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى باستمرار حالة الاستعداد القصوى فى مختلف المحافظات، خلال موجة الطقس السيء. وقامت فرق الشارع التابعة للبرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، بتقديم مجموعة كبيرة من خدمات الإسعاف والإغاثة للأطفال والكبار بلا مأوى. وتم توزيع وجبات غذائية على الحالات، كما تم توزيع ملابس لـ 40 حاله و 50 بطانية وإجراء إسعافات أوليه لـ 30 حالة وتم نقل الحالات التى تحتاج لعلاج مكثف إلى أقرب مستشفى وكذلك تم نقل الحالات التى توافق على الإيواء إلى دور الرعاية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التضامن: التعامل مع 97 مسنًا و131 طفلًا فى 13 محافظة خلال موجة الطقس السيئ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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