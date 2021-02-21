صور.. محافظ الجيزة يوجه بسرعة إنهاء أعمال تطوير شارع النيل السياحى

جدة - نرمين السيد - عقد أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعاً موسعاً مع اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكبارى، وجميع الشركات المنفذة لأعمال التطوير الجارية بشوارع النيل السياحى والسودان وسقارة السياحى وطريق برقاش، وذلك لتوحيد الجهود وللوقوف على نسب التنفيذ التى تمت فى تلك المشروعات الجارى تطويرها وكذلك بحث آليات الإسراع فى معدلات إنهاء المسافات المتبقية لتحقيق مايصبو إليه المواطنين من توفير كافة سبل الراحة ورفع المعاناة عن كاهلهم.





وشدد المحافظ على أن المحافظة على أتم الاستعداد لإزالة أية عراقيل من شأنها أن تعوق عجلة التنمية فى المضى قدماً فى مسيرة التطوير الحالية بالمحافظة كون تلك الطرق بمثابة شرايين حيوية داخل الجيزة. كما أوصى المحافظ الشركات المنفذة لتلك الطرق ضرورة الالتزام بأعلى المواصفات القياسية فى كافة مراحل التطوير مع ضرورة إنشاء بالوعات صرف الأمطار فى كافة الطرق حتى تخرج بشكل حضارى لائق يليق بمحافظة الجيزة، مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز المتواجدة بها أعمال التطوير التواجد على مدار الساعة مع الشركات المنفذة لإزالة أية عقبات قد تواجهم. جاء ذلك بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة، ومدير مديرية الطرق ورؤساء أحياء العجوزة والدقى والشركات المنفذة للمشروعات.

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