التضامن: 2 مليون جنيه مبيعات معرض ديارنا للحرف اليدوية حتى اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أن مبيعات معرض ديارنا للحرف اليدوية، والذي تم افتتاحه يوم الاثنين الماضى، قد بلغت حوالى 2 مليون جنيه حتى اليوم الأحد، والذى يقام هذا العام تحت شعار «مصر بتتكلم حرفى ».





وتشهد الدورة الـ 61 لمعرض ديارنا للحرف اليدوية، والتى تقام بكايرو فيستيفال سيتى مول بالقاهرة الجديدة إقبالًا كبيرًا من الجمهور، على الرغم من موجة الطقس غير المستقر التي اجتاحت البلاد الأيام الماضية، حيث شهدت منتجات الاكسسوار الحريمى والكليم والسجاد والمشغولات اليدوية ومنتجات الألباستر إقبالًا كبيرًا من الجمهور.

وتشهد الدورة الحالية للمعرض عددًا من الخدمات الترفيهية والمصرفية المختلفة، منها إمكانية كتابة الاسم على ورق مخصص بالخط العربى، وتوفير أماكن مخصصة لعدد من ورش الحرف اليدوية بالشراكة مع جمعية حرف أهل مصر للتنمية الاقتصادية، لتعليم المشاركين مختلف الفنون: الشموع، الزخرفة، التزيين، النحاس، مكرمية، الجلد، الفسيفساء، الإكسسوارات، الراتينج والتطريز، كما تم تخصيص مكان لورش الأشغال اليدوية للأطفال، بالإضافة إلى توفير عدد من أجهزة الصراف الآلي والدفع الإلكترونى.

كما يقام المعرض وفقاً لكافة الإجراءات الاحترازية وطبقاً لتعليمات وزارة الصحة وبشراكة استراتيجية مع جمعية الهلال الأحمر المصرى، في ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا، وذلك لضمان تجربة تسوق آمنة لكل من العملاء والعارضين.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد افتتحت الدورة الـ 61 لمعرض ديارنا للحرف اليدوية والمقامة تحت شعار "مصر بتتكلم حرفى" بمول كايرو فيستيفال سيتى بالقاهرة الجديدة يوم الاثنين الموفق 15 فبراير.

ومن المقرر أن يستمر حتى 25 من نفس الشهر الجارى، ويفتح أبوابه لاستقبال الجمهور يومياً اعتباراً من الساعة 10 صباحاً حتى الـ 10 مساء .

ويقام المعرض على مساحة 2800 متر مربع حيث يشارك به 300 عارض يمثلون جميع محافظات الجمهورية بمنتجاتهم التراثية والتي تتميز بالجودة والأسعار المناسبة بالإضافة إلى منتجات الأشخاص ذو الإعاقة والغارمات، بالإضافة إلى بعض الجهات الشريكة، منها: وزارة الصناعة ووزارة السياحة والشباب والرياضة وصندوق التنمية الثقافية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، من خلال عرض أعمالهم المتنوعة، والتى منها منتجات الخزف والسجاد والفخار والبامبو والزجاج المفروشات اليدوية والإكسسوارات الفضية والنحاسية والملابس التراثية والمأكولات والمصنوعات جلدية.