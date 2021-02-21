السفارة الإسبانية تحتفل بصدور أول قاموس لمصطلحات كرة القدم «إسبانى - عربى»

جدة - نرمين السيد - ويهدف القاموس إلى الترويج لدراسة اللغة الإسبانية فى مختلف دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر التأثير الذى تتمتع به كرة القدم والفرق واللاعبون الأكثر شهرة فى إسبانيا.

يحتوى القاموس على معلومات حول الأندية والملاعب والبطولات ومصطلحات أخرى فى مجال كرة القدم وكذلك جمل وتعابير أخرى مفيدة أثناء السفر والسياحة، مع عرض النصوص الإسبانية والعربية جنبا إلى جنب بطريقة جذابة تحث على التفاعل.

ويتألف القاموس من 59 صفحة تحتوى على تعبيرات ورسومات توضيحية حتى يسهل فهم وتعلم التعبيرات المفيدة.

تتيح الترجمة إلى اللغة العربية الفصحى المعاصرة الفرصة للمتحدثين باللغة العربية فى العديد من بلدان المنطقة إلى استيعاب الكلمات والمصطلحات.

سيتم توزيع القاموس على الطلاب الذين يدرسون اللغة الإسبانية، حيث سيتم إرساله إلى الجامعات والمؤسسات العامة والمكتبات فى جميع أنحاء مصر، ومن الممكن أيضا الحصول عليه عن طريق تحميله من شبكة الإنترنت مجانا عبر الرابط التالى:

https://elcairo.cervantes.es/imagenes/File/diccionario futbol espanol arabe instituto cervantes laliga.pdf

وتعاون معهد ثربانتس مع لاليجا لإصدار قوامیس مماثلة لكرة القدم باللغتين الصينية والإندونيسية، هذا بالإضافة إلى تنظيم دورات تعليم كرة القدم واللغة فى دول أخرى مثل المغرب واليابان.

وتقوم سفارة إسبانيا فى مصربدور مهم فى الترويج لهذا القاموس الإسبانى العربى، وقد قام سفیر إسبانيا فى مصر، رامون خیلکاساریس، باستضافة الاحتفال بإصدار هذا القاموس بحضور وزير الشباب والرياضة المصرى، أشرف صبحى، والعديد من سفراء دول أمريكا اللاتينية.

وقال السفير رامونخیل کاساريس، إن اللغة والثقافة والرياضة، عوامل مهمة لجمع الأمم معا، ويعتبر هذا المشروع خطوة هامة لإسبانيا، ليس فقط فى مصر ولكن أيضا فى الشرق الأوسط حيث إننا نعمل على تقريب المتحدثين باللغة العربية من إسبانيا والعكس".

وخلال تقديم القاموس تحدثت المديرة الأكاديمية فى معهد ثربانتس كارمن باستور، والمديرة الثقافية للمعهد راكيل كاليا باستور، حيث أبرزت أن "ثربانتس يتعاون مع لاليغا بهدف تقديم قاموس يتميز بالابتكار بهدف تعلم اللغة الإسبانية عبر جذب الاهتمام عن طريق كرة القدم".

أما كاليا فأشارت إلى أن "إسبانيا ومصر من الدول العاشقة لكرة القدم، وهذا القاموس يقدم اللغة والثقافة بشكل يعكس قيما رياضية مثل الشجاعة.. كرةالقدم هى بوابة كبيرة نحو معرفة أعمق باللغة الإسبانية وبالدول التى تتحدثها ".

ومن جانبه، صرح خوان فوينتيسفرنانديث، مفوض لاليغا فى مصر: "يجمع هذا النمط من المشروعات المؤسسات معا وذلك من أجل أن يتعرف الناطقين باللغة العربية على المزيد عن لغتنا وثقافتنا وكرة القدم لدينا. إنه مثال رائع آخر للتعاون بين لاليغا وبين المنظمات العامة مثل معهد ثربانتس وسفارة إسبانيا".

وقال وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى: سعيد جدا أنى أحضر فى مؤتمر يجتمع بين ثقافة ورياضة ويجمع مؤسسات إسبانية ومصرية، وأتوجه بالشكر للسفير والملحق الثقافى الإسبانى".

وتابع: "من الذكاء الكبير استخدام كرة القدم وشعبيتها فى الثقافة والتعليم ومصر قبلت تحدى كبير بتنظيم بطولة العالم لكرة اليد فى ظل جائحة كورونا مما شجع بعض الدول على تنظيم بطولات أخرى".

وقال السفير الإسبانى بالقاهرة رامون خيل كاساريس، إن هذا القاموس مبادرة ممتازة لمعهد ثربانتس ولا ليجا، ويشكل عنصرا حقيقيا فى "الدبلوماسية الرياضية"، تلك الدبلوماسية التى تمثل فى حالتنا، دعما للرياضة باللغة الإسبانية، وهى التسمية التى ستطلق على الحملة القادمة للمجلس الأعلى للرياضة ومعهد ثربانتس، وهى تمثل أيضا دعما للرياضة باللغة العربية.

وأضاف: "يسرنى جدا إتمام هذا العمل على وجه التحديد فى العاصمة المصرية.. القاموس الذى نقدمه اليوم هو عمل ترفيهى للغاية، يضم العديد من المراجع الرياضية والثقافية، وأيضا تلك الخاصة بفن الطهى.. كما أنه عمل عصرى وحديث من حيث التصميم، يقوم بإبراز مشاركة المرأة فى الفرق الرياضية وضمن الكوادر الفنية".

كما تقدم بالشكر لكل من ساهم فى جعل هذا العمل حقيقى، وتابع: "مثل غالبية الشعب المصرى يحب الأسبان ومتحدثى اللغة الإسبانية كرة القدم وكرة اليد أيضاء كما رأينا مؤخرا من خلال كأس العالم الماضى".

واستكمل: "نحن نعيش هذه الرياضة بشغف.. بالنسبة للجميع فإن كرة القدم تعتبر وسيلة لمشاركة الأفراح، وأحيانا الأحزان، وعلى وجه الخصوص القيم الرياضية والجهد والتضحية والاحترام وغيرها الكثير من القيم تعد اللغة والثقافة والرياضة عوامل مهمة توحد جميع البلدان.. وفى هذا الصدد، يمكننا القول بأن هذا العمل الذى نقدمه اليوم يشكل خطوة مهمة للغاية بالنسبة لأسبانيا، حيث إنه يعمل على تقريبنا، نحن كمتحدثين للغة الإسبانية من سائر مواطنى مصر والشرق الأوسط.. أتمنى أن تستمتعوا بهذا العمل وبالطبع بمسابقات جميع بطولات دورى كرة القدم".

وقالت راكول كاليا مديرة القسم الثقافى بمعهد ثرباتس، باسم لويس جارثيا مونتيرو، مدير معهد ثربانتس، والذى أشرف أنا ومديرة القسم الأكاديمى بتمثيله فى هذا المحفل فإننا نتشرف بتوجيه الشكر إلى السفير رامون خیلكاساريس، على حفاوة الإعداد لهذا الحفل الخاص بتقديم قاموس مصطلحات كرة القدم وعلى المساندة الفعالة التى يقدمها فى سبيل نشر ومساندة هذا المشروع بمشاركة لاليجا".

وتابعت: إن كرة القدم تحظى باهتمام شعبى فهى قادرة مثل أنشطة أخرى على حمل اللغة والكلمات حول العالم أجمع وبصفة خاصة إلى المدرجات وإلى الصالونات فى المنازل وإلى قاعات التجمعات الشعبية وإلى قلوب الجميع من المشجعين والمشجعات دون تفرقة اجتماعية أو عنصرية، وعليه فإننا نجد أن المصطلحات الكروية التى يضمها هذا القاموس لا تقربنا فقط إلى اللغة الإسبانية بل هى كلمات تحمل القيم اللغوية والاجتماعية وأيضا القيم الرياضية مثل القدرة على التحمل وبذل المجهود والزمالة والانتماء والمساواة.. المساواة بين الرجل والمرأة والتى تعد أحد التوجهات الرئيسية لمعهد ثربانتس تلاقت مع توجهات لاليجا من حيث دعم دخول المرأة إلى احترافية ممارسة الرياضة وانتشار لعبة كرة القدم النسائية".

واستكملت: فبعد ترجمة القاموس إلى اللغة الإندونيسية والصينية تم اتخاذ القرار بترجمته إلى أحد أهم اللغات فى العالم والتى تتميز اجتماعيا بقربها من العالم الناطق باللغة الإسبانية التى ننتمى إليها من حيث عدد اللبلدان الناطقة بها والتى تتميز بتنوعها الثقافى.. وكان من الضرورى أن يتم هذا التقديم فى أحد البلدان الشغوفة بكرة القدم وهى مصر والتى هى أيضا تتميز بثرائها الثقافى والذى نتشارك فيه جميعا.. فهى تمثل إحدى ثقافات البحر المتوسط التى تجمعنا جميعا تحت مظلتها والتى نود أن تدفعنا جميعا على المشاركة فى مشروعات أخرى مستقبلية".

واستطردت: "إننا نعمل وبمشاركة من لاليجا على الإعداد لقواميس أخرى باللغات التركية والعبرية ومن مكانی هذا فإننى أود أن أتوجه بالشكر لـ جييرمو إريديا، وأوسكار على هذا العمل المشترك الرائع".

وقالت كارمن باستور، مديرة القسم الأكاديمى، بمعهد ثربانتس، إن الاهتمام بثقافة أخرى يمكن أن يكون محركا لتعلم اللغة التى تعبر بها تلك الثقافة عن نفسها، هذا الشىء الذى يثير الاهتمام بتعلم تلك اللغة الأجنبية قد يكون من خلال تذوق موسيقاها أو سينماها أو مسلسلها على الإنترنت أو للإعجاب بشخص مشهور من تلك الثقافة أو للبحث عن فرص عمل أو أصدقاء جدد أو تكوين عائلات مع المتحدثين بتلك اللغه الأخرى أو بسبب شغفهم بكرة القدم".

وقالت: يتعلم الكثير من الأشخاص أسماء اللاعبين والفرق والملاعب فى العالم الناطق باللغة الإسبانية قبل تعلم التحدث باللغة الإسبانية نفسها، ويشاركون هذه المعرفه بسعادة مع السياح أو المعارف الجدد الناطقين بالإسبانية وذلك من أجل إظهار معرفتهم بشیء من الثقافه والتعبير عن إعجابهم بها.

واستكملت: كم من المرات التقينا بشباب فى دول أجنبية يسألوننا من أين نحن، وعندما نجيب بأننا من إسبانيا يقولون: "برشلونة"، "ريال مدريد"، وهم يشيرون بأيديهم علامةالموافقة.

وواصلت حديثها: إن الصورة الإيجابية للمجتمعات الناطقة بالإسبانية التى تنقلها كرة القدم إلى كل هؤلاء الناس هى هدية عظيمة، لأنها تقربهم أكثر وبطريقة إيجابية تجاه العالم الناطق باللغة الإسبانية ولغته.. إن كرة القدم هى بلا شك تعد بمثابة سفیر عظيم للغة الإسبانية وذلك لتواجدها القوى على المستوى الدولى، وللشغف الذى ينضم إليه الملايين من الناس، ولأن الرياضة وسيلة رائعة للنمو الشخصى وتحسين الذات ونموذج العمل كفريق واحد، ومن ثم يبدو هذا المشروع ناجحا جدا بالنسبة لى، ففى هذا القاموس الصغير، تتضافر قوى عظيمة قوة كرة القدم بملايين المتابعين وقوة لغتين من أعظم اللغات العالمية، "العربية والإسبانية"، والتى تضم أكثر من 900 مليون من الناطقين بها، هذا بلا شك مشروع صاحب إمكانات كبيرة لأنه أداة قويه وودية ثنائية اللغة.

وقال ممثل لاليجا بالقاهرة خوان فرنانديز: إن لا ليجا بوصفها منظمة دولية لها وجود فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ نحو 6 سنوات من خلال ممثلين فى كل من المغرب ومصر وقطر والإمارات والسعودية.

وفى مصر ومنذ عام 2015 ونحن نقوم بالعديد من المشروعات مثل أكاديميات لا ليغا، ومطعم لا ليغا، ومنصة رقمية بالتعاون مع أورانج تحت اسم حريف لاليغا أو تبادل أكاديمى من جامعة إسليسكا، على سبيل المثال، لا الحصر.

واستكمل: لكن إذا كان على أن أُبرز دور جهات دوماً ما تتعاون معنا وبصورة مستمرة، فهى المنظمات الحكومية الإسبانية والتى لها تمثيل فى مصر، مثل السفارة الإسبانية بالقاهرة ومعهد ثربانتيس، وهو التعاون الذى يجمعنا اليوم وهنا من جديد.

إن المشروع الذى نقوم بتقديمه اليوم المتمثل فى هذا القاموس، هو دليل على هذا النوع من التعاون الذى سبق أن أشرت إليه، وهو مثال على الدبلوماسية الرياضية، اللغة والثقافة والرياضة، 3 عوامل ذات أهمية كبيرة فى المجتمع المعاصر وقد اتحدت اليوم وهنا فى مشروع قد يصل عدد جمهوره إلى ما يقارب 900 مليون شخص وهم من يتحدثون اللغتين العربية أو الإسبانية، بالإضافة إلى ذلك، فإن القاموس قد تم إعداده باللغة العربية الفصحى لتوسيع مجال انتشاره ليس فقط فى مصر بل وفى الشرق الأوسط بأكمله.

وتابع حديثه: لقد استخدمنا اللغة العربية الفصحى لكى يمكن الاستفادة من القاموس فى جميع بلاد المنطقة، حيث إن هذا المشروع بالنسبة لنا لا يعتمد فقط على التأثير ولكن أيضاً يمثل إرثاً للأجيال القادمة، فبعد 20 أو 100 عام قد لا نكون هنا، ولكن من يتحدثون اللغة العربية أو الإسبانية فى المستقبل سوف يستطيعوا الاستعانة به لتعلم واحدة من إحدى اللغتين ويتعرفوا من خلاله على كيف كانت كرة القدم فى عام 2021.. إن هذا هو ما يمثل حقيقةً الجانب الساحر لهذا المشروع.