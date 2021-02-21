صور.. حفل الشاى الأول بمشاركة سيدات مصريات بمنزل السفير اليابانى

جدة - نرمين السيد - "سأكون فى غاية السعادة إذا تمكنتم من التعرف على مشاعر التراحم والتعاون بين الناس من خلال ثقافة حفل الشاى اليابانى، بعد أن اضطررنا إلى تغير أنماط حياتنا، وأصبح هناك قيود على الارتباط بالعائلة والأصدقاء بسبب أزمة كورونا".. كانت هذه هى الكلمة الافتتاحية للسفير نوكى ماساكى، الذى ظهر لأول مرة مرتديًا زى الكيمونو خلال حفل الشاى اليابانى الأول لهذا العام الذى أقيم بحديقة منزل السفير اليابانى بالقاهرة.





حضر الحفل مجموعة من السيدات فى عدة مجالات مثل السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام، وفى مقدمتهن فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، والدكتورة حياة خطاب، رئيس اللجنة البارالمبية، والدكتورة غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار، حيث استمتعن بالشاى الأخضر "ماتشا" والحلوى اليابانية فى ظل جو وطقس منعش.

كذلك، قام أعضاء جمعية أوراسينكى تانكوكاى –مصر، وفى مقدمتهم طارق السيد، بتقديم الشاى خلال حفل الشاى المقام بالهواء الطلق والمسمى "نوداتى"، على نمط "ريورى"، أى باستخدام الطاولات والجلوس على الكراسى بدلًا من الجلوس فى وضع ثنى الركبتين على الأرض أو ما يسمى "سيزا".

كانت حفلات تقديم الشاى تقام بين الأمراء والمحاربين فى فترة المقاطعات المتحاربة أو "سن جوكو جيداى" منذ القرن الثالث عشر، ثم انتشرت بين عامة الناس منذ القرن الثامن عشر خلال عصر إيدو، وفى القرن العشرين، أصبح عدد الممارسين لها من السيدات أكثر من الرجال.

يتمتع حفل تقديم الشاى اليابانى بقواعد وتقاليد محددة بدقة، وقد تبدو للوهلة الأولى على أنها مجرد طقوس، إلا أنها تحوى فى أعماقها مشاعر التعاطف والاحترام تجاه الآخر أو الضيوف. من خلال هذا النمط المرن لحفل تقديم الشاى بالهواء الطلق "نوداتى"، كانت فرصة للمرأة المصرية للتواصل والتعرف على عالم من الثقافة اليابانية يختلف عن حياتهم اليومية وتعميق أواصر الصداقة.