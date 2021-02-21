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حضر الحفل مجموعة من السيدات فى عدة مجالات مثل السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام، وفى مقدمتهن فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، والدكتورة حياة خطاب، رئيس اللجنة البارالمبية، والدكتورة غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار، حيث استمتعن بالشاى الأخضر "ماتشا" والحلوى اليابانية فى ظل جو وطقس منعش.
كذلك، قام أعضاء جمعية أوراسينكى تانكوكاى –مصر، وفى مقدمتهم طارق السيد، بتقديم الشاى خلال حفل الشاى المقام بالهواء الطلق والمسمى "نوداتى"، على نمط "ريورى"، أى باستخدام الطاولات والجلوس على الكراسى بدلًا من الجلوس فى وضع ثنى الركبتين على الأرض أو ما يسمى "سيزا".
كانت حفلات تقديم الشاى تقام بين الأمراء والمحاربين فى فترة المقاطعات المتحاربة أو "سن جوكو جيداى" منذ القرن الثالث عشر، ثم انتشرت بين عامة الناس منذ القرن الثامن عشر خلال عصر إيدو، وفى القرن العشرين، أصبح عدد الممارسين لها من السيدات أكثر من الرجال.
يتمتع حفل تقديم الشاى اليابانى بقواعد وتقاليد محددة بدقة، وقد تبدو للوهلة الأولى على أنها مجرد طقوس، إلا أنها تحوى فى أعماقها مشاعر التعاطف والاحترام تجاه الآخر أو الضيوف. من خلال هذا النمط المرن لحفل تقديم الشاى بالهواء الطلق "نوداتى"، كانت فرصة للمرأة المصرية للتواصل والتعرف على عالم من الثقافة اليابانية يختلف عن حياتهم اليومية وتعميق أواصر الصداقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. حفل الشاى الأول بمشاركة سيدات مصريات بمنزل السفير اليابانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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