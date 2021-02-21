وزيرة الصحة: فتح التسجيل للمواطنين للحصول على لقاحات كورونا الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأحد، بحضور الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، لاستعراض آخر مستجدات الوضع الوبائى للفيروس.





وأعلنت وزيرة الصحة والسكان عن تكليف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مستشارًا لوزير الصحة للتميز الإكلينيكى، للاستفادة من خبراته فى تحقيق التميز الإكلينيكى لكافة التخصصات الطبية التى تقدم للمرضى بمستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها، لافتة إلى أنه سيقوم بالإشراف على وضع برتوكولات العلاج الخاصة باللجان العلمية لقرارات نفقة الدولة وقوائم الانتظار، ووضع بروتوكولات علمية موحدة بمختلف التخصصات الطبية وتدريب الأطقم الطبية عليها.

ووجهت الدكتورة هالة زايد، الشكر لرئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا وأعضاء اللجنة لما يبذوله من جهد خلال مواجهة الجائحة، مشيرة إلى أن اللجنة تنقعد بشكل دائم لمتابعة مستجدات فيروس كورونا ووضع بروتوكولات التشخيص والعلاج للمرضى وتحديثها بشكل مستمر وفق أسس بحثية وعلمية وتطبيقها بكفاءة عالية، بالإضافة إلى تدريب جميع الأطقم الطبية عليها، كما وجهت الشكر لجميع أساتذة الطب واستشاريى وزارة الصحة والجامعات المصرية لما بذوله من عطاء طبى وعلمى خلال مواجهة الجائحة.

ولفتت الوزيرة إلى جهود اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا فى وضع أولويات اللقاحات التى تحصل عليها مصر لاختيار الأفضل، والفئات المستحقة لتلقى اللقاح وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى تلقى الأطقم الطبية الجرعة الأولى للقاح بمستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة والمستشفيات الجامعية وتلقى الجرعة الثانية خلال الفترة الحالية، مؤكدة أنه لم يتم رصد أى أعراض جانبية خطيرة على الذين تلقوا اللقاح.

كما أشارت الوزيرة إلى تعاقد مصر على 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا، موضحة أن مصر بصدد استلام 8.6 مليون جرعة من لقاحات "استرازينيكا" وذلك من ضمن 40 مليون جرعة يتم الحصول عليها من خلال التحالف الدولى للأمصال واللقاحات بجنيف (GAVI)، وسيتم استقبال باقى الجرعات على مدار العام الحالي، كما سيتم استقبال دفعة من لقاح "سينوفارم خلال ساعات، لافتة إلى أن مصر أول دولة فى إفريقيا تحصل على اللقاحات وتبدأ بتطعيم الأطقم الطبية، كما أشارت إلى أن جميع اللقاحات التى يتم الحصول عليها يتم منحها موافقة استخدام طواريء من خلال هيئة الدواء المصرية والمعامل التابعة لها والتأكد من فاعلية اللقاحات ومأمونيتها.

وذكرت وزيرة الصحة والسكان، أنه سيتم فتح التسجيل على الموقع الإلكترونى للمواطنين الأسبوع المقبل لبدء تلقى الفئات المستحقة لقاحات فيروس كورونا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ومرضى الأورام، مشيرة إلى أنه تم توفير أماكن مخصصة لتلقى اللقاحات للمواطنين بالـ 27 محافظة على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه توجه الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة لعلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بالشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على ثقتها وتقديم الدعم الدائم للجنة خلال مواجهة الجائحة.

واستعرض الدكتور حسام حسنى خلال المؤتمر مراحل وضع بروتوكولات التشخيص والعلاج لمرضى فيروس كورونا منذ بداية الجائحة حتى الوصول إلى نسخته الحالية، وتحديث البروتوكول وفقًا لتطورات الوضع الوبائى والأبحاث والدراسات العلمية التى يتم إجراؤها وذلك من خلال الاعتماد على الأدوية الأكثر فاعلية فى علاج المصابين.

ولفت الدكتور حسام حسنى إلى أنه تم نشر نتائج الدراسات والأبحاث العلمية الخاصة بنتائج بروتوكولات التشخيص والعلاج فى كبرى المجلات العلمية الدولية، موضحًا أن وزارة الصحة والسكان قادت مصر خلال جائحة فيروس كورونا على مستوى بروتوكولات العلاج والأبحاث العلمية، كما تم تدريب الأطباء بوزارة الصحة والجامعات المصرية على طرق تطبيق البروتوكولات.

وأشار إلى أن مصر شهدت وضع غير مسبوق فى الدول العربية من خلال تشكيل اللجنة العلمية ووضع بروتوكولات موحدة وبتوقيتات زمنية محددة لعلاج فيروس كورونا المستجد وتطبيقها بجميع مستشفيات مصر.