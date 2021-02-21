الخطوط الجوية الليبية تعلن استئناف الرحلات من طرابلس وبنغازى إلى القاهرة

أعلنت الخطوط الجوية الليبية، اليوم الأحد، الاتفاق رسمياً على استئناف تشغيل خط طرابلس/القاهرة/طرابلس وخط بنغازي/القاهرة/بنغازي وذلك بعد مشاورات واتصالات مع سلطات الطيران المدني المصري، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن جدول مواعيد الرحلات رسمياً في الأيام القليلة القادمة.
كان وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في اتفقا مع المسؤولين المصريين على استمرار المشاورات وتوسعة قاعدة المشاركة فيها للتنسيق في إنهاء الأزمة في ليبيا، وكذلك تبادل الزيارات بين المسؤولين في حكومتي البلدين، والعمل على معالجة العقبات التي تحول دون تنقل مواطني الدولتين في البلدين الشقيقين، بما فيها النقل الجوي، وكذلك انسياب الحركة الطبيعية للتجارة بينهما، بما يحقق مصلحة البلدين.
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