رئيس مجلس الشيوخ يثمن دور نادي القضاة في إعلاء شأن السلطة القضائية

أعرب رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبد الرازق عن اعتزازه بالقضاء المصري، مثمنا دور "نادي قضاة مصر" في إعلاء شأن السلطة القضائية، مشيراً إلى استعداده التام لدعم التعاون مع منظومة القضاء.

جاء ذلك خلال استقبال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم /الأحد/، المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر، وبرفقته المستشار حازم أبو سديره أمين صندوق نادي القضاة، والمستشار أبو الحسين قايد وكيل أول نادي القضاة، والمستشار طارق أبو زيد وكيل نادي القضاة.

وقدم المستشار محمد عبد المحسن التهنئة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ، آملا أن يكون هناك تعاون مع المجلس لما فيه مصلحة الوطن، معربأً عن ثقته في أن مجلس الشيوخ سيكون على قدر آمال الشعب في دوره النيابي بقيادة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وفي نهاية اللقاء أهدى المستشار محمد عبد المحسن درع نادي القضاة لرئيس مجلس الشيوخ، والذي قام بدوره بإهداء درع المجلس للمستشار محمد عبد المحسن تقديرا لجهوده.