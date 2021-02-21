وزير الأوقاف يلتقي رئيس البرلمان العربي ويؤكد دعم الوزارة للعمل العربي المشترك...

ورئيس البرلمان العربي يوجه الشكر للرئيس السيسي على دعمه لأعمال البرلمان العربي
التقى معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد 21/ 2/ 2021م في لقاء جامع معالي السيد/ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي والسيد/ حسن بن علي المدحاني نائب رئيس البرلمان , والسادة أعضاء البرلمان , معربا عن استعداد وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية للتعاون الكامل مع البرلمان العربي ولا سيما في مجال نشر ثقافة التسامح ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف , مؤكدًا على أهمية الحفاظ على الأوطان , وأن مصالح الأوطان جزء من صميم مقاصد الأديان وجزء من عقيدتنا , مع إيماننا بالتنوع والتعددية وقبول الآخر .
وقد أهدى معاليه جميع السادة أعضاء البرلمان الحاضرين مجموعة من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية , تشمل:
1. مشروعية الدولة الوطنية .
2. فقه بناء الدول .
3. الكليات الست .
4. فهم مقاصد السنة النبوية .. رؤية عصرية .
وخلال اللقاء وجه معالي السيد/ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان الشكر والتقدير لسيادة الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على دعم أعمال البرلمان العربي , مشيدًا بدور معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وبجهود وزارة الأوقاف المصرية في نشر ثقافة التسامح والسلام ومواجهة الإرهاب والفكر المتطرف معربا عن سعادته بالتعاون المثمر مع وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في قضية بناء الوعي , وقد حضر اللقاء كل من السفير/ مختار عمر كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي , ووفد رفيع المستوى من البرلمان الدولي .
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