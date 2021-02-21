«الأعلى للإعلام» يقرر منع تامر أمين من الظهور شهرين.. ويوقف برنامج «آخر النهار»

قـرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تغريم قناة النهار 250 ألف جنيه وإنذارها بسحب الترخيص حال تكرار المخالفات، وذلك بعد التحقيق مع تامر أمين فى المخالفات المنسوبة له والممثل القانونى لقناة النهار.

يأتى ذلك وفقًا للمادة 211 من الدستور الصادر عام 2014 والمادة (94) من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللوائح الصادرة تنفيذًا له.

كما قرر المجلس وقف برنامج آخر النهار الحلقات الخاصة بتامر أمين ومنع ظهوره فى وسائل الإعلام لمدة شهرين وإحالة البلاغات المقدمة للمجلس إلى النائب العام.