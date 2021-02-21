الأعلى للإعلام يوافق على فتح مكتب لقناة France 24 بالقاهرة

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على الطلب المقدم من قناة «France 24» لفتح مكتب تمثيل لها في مصر باسم شركة «القاهرة الإخبارية CNC».
من جانب اخر اعلن المجلس الاعلى لتنظيم الاعلان انه وفقًا للمادة 211 من الدستور الصادر عام 2014 والمادة (94) من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللوائح الصادرة تنفيذًا له.
واضاف المجلس فى قراره بعد التحقيق مع تامر أمين في المخالفات المنسوبة له والممثل القانوني لقناة النهار قـــرر
أولًا: تغريم القناة 250 ألف جنيه وإنذارها بسحب الترخيص حال تكرار المخالفات.
ثانيًا: وقف برنامج آخر النهار الحلقات الخاصة ب تامر أمين ومنع ظهوره في وسائل الإعلام لمدة شهرين.
ثالثًا: إحالة البلاغات المقدمة للمجلس إلى النائب العام.
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