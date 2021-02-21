الأعلى للإعلام: مهلة أسبوعين للوسائل الإعلامية لتوفيق أوضاعها

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، منح الكيانات الإعلامية المخاطبة بالقانون 180 لسنة 2018، -بشأن تنظيم الصحافة والإعلام «الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية والإذاعات»-، مهلة لمدة أسبوعين لتوفيق أوضاعها.

حيث تنص المادة 70 من القانون المشار إليه إلى اختصاص المجلس بتلقي الإخطارات بإنشاء الصحف المصرية، والصحف ذات الترخيص الأجنبي التي تصدر أو توزع في مصر، ومنح تراخيص مزاولة النشاط الإعلامي لوسائل الإعلام المسموع والمرئي والرقمي المقيدة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والقنوات الفضائية غير المصرية التي يتم بثها من داخل مصر.

ويهيب المجلس بجميع الكيانات الخاضعة للقانون 180 لسنة 2018 سرعة التقدم بأوراقها لإدارة التراخيص بالمجلس لإنهاء إجراءات توفيق الأوضاع وفقًا للقانون واللائحة التنفيذية له ولائحة التراخيص.

وأكد المجلس اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد الكيانات المخالفة؛ التي لم تتقدم لتوفيق أوضاعها؛ وذلك وفقًا للسلطة المخولة له قانونًا.