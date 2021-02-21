لجنة انتخابات الصحفيين: 5 مرشحين على منصب النقيب حتى الآن

واصلت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين اليوم الأحد ٢١ فبراير ٢٠٢١، تلقي طلبات الترشح على منصب النقيب وستة من مقاعد أعضاء المجلس في الانتخابات المحدد لها ٥ مارس المقبل.

وتلقت اللجنة في اليوم قبل الأخير لفتح باب الترشيح طلبا واحدا لمنصب النقيب من كارم يحيى سيد إسماعيل (المشهد) وشهرته كارم يحيى وبذلك يصل عدد المرشحين على منصب النقيب حتى الآن إلى ٥ مرشحين.

كما تلقت اللجنة أيضا ١١ طلبا لعضوية المجلس ليصل عدد المرشحين على مقاعد العضوية حتى الآن ٤٥ مرشحا، وكان المرشحون اليوم فوق ١٥ سنة ٤ مرشحين، وهم إبراهيم أبو كيلة وأسامة شحاتة وجمال عبد الرحيم وفكرية أحمد.

وكان المرشحون تحت ١٥ سنة ٧ مرشحين وهم إسلام أبازيد ود/إكرام منصور، وأيمن مصطفى وريمون فرنسيس ومحمود عابدين وهيثم النويهي وياسر مصطفى.

وتقوم اللجنة المشرفة على الانتخابات بغلق باب الترشح غدا الإثنين في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، وتعلن بعدها أسماء المرشحين فيما تبدأ اللجنة الثلاثاء المقبل ولمدة ٥ أيام تلقي طلبات الطعون والتنازلات.