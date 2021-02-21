أول تعليق لرانيا يوسف بعد إعلان برائتها من تهمة الفعل العلني الفاضح وازدراء الأديان

وجهت الفنانة رانيا يوسف رسالة شكر للقضاء المصري، عقب حصولها على البراءة من تهمة ارتكاب الفعل العلني الفاضح وازدراء الأديان، ونشر بيانات كاذبة.

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ونشرت يوسف عبر خاصية الستوري بحسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لأحد الأخبار المتداولة عن برائتها وعلقت عليه:" شكرًا للقضاء المصري سيظل القضاء المصري راعي الحقوق والحريات في مصر".

تأجيل دعوى أخرى مقامة ضد رانيا يوسف لجلسة 28 فبراير الحالي

يذكر أن يوسف لم تحضر جلستها اليوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021، والتي قضت خلالها محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار عمرو هريدى، ببراءة رانيا يوسف، من تهمة ارتكاب جريمة الفعل العلنى الفاضح والإفساد وازدراء الأديان ونشر بيانات كاذبة، بينما قررت المحكمة تأجيل دعوى أخرى مقامة ضدها لجلسة 28 فبراير الحالى.

بلاغات ضد رانيا يوسف بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل

يذكر أن المحامى أشرف فرحات قدم بلاغًا ضد رانيا يوسف، وأقام ضدها دعوى اتهمها فيها بأنها فى أحد اللقاءات التليفزيونية ظهرت رانيا يوسف فى حوار مع المذيع نزار الفارس، مقدم برنامج مع الفارس والذى أذيع على إحدى الفضائيات، الشهر الماضي، وتحدثت عن بروز مؤخرتها في أحد المهرجانات.

وتبادلت يوسف مع الفارس، الاتهامات فيما بينهم، عقب عرض الحلقة، مما جعلها تصدر بيانًا صحفيًا حول لقائها معه وأثارت ضجة بتصريحاتها المثيرة للجدل كالعادة، وكان ابرزها تصريحات عن مؤخرتها والحجاب والدين، وهو ما جعل بعض المحامين يرفعون دعاوى قضائية ضدها بتهمة ازدراء الأديان.

ورفض الكثير من الجمهور تعليقات رانيا يوسف التي تطلقها على الهواء مباشرتًا تحت شعار العفوية وحسن النية، وطالبوها بالتأني والتفكير قبل أي تصريح.