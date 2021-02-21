هالة أبو السعد تطالب بزيادة أجهزة التنفس الصناعى فى كفر الشيخ

قالت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب المصرى، هالة أبو السعد، إنها تلقت عدد كبير من الاستغاثات والنداءات الإنسانية من جانب السادة المواطنين أهالي محافظة كفر الشيخ، تتمثل تلك الاستغاثات فى وجود نقص حاد فى أجهزة التنفس الصناعى فى المحافظة.

هالة أبو السعد: كفر الشيخ يوجد بها 118 جهاز تنفس صناعي

وتابعت عضو مجلس النواب، هالة أبو السعد، قائلة:" محافظة كفر الشيخ لا يوجد بها سوى 118 جهاز تنفس صناعي موزعة على البالغين والأطفال ومرضى كورونا، ومرضى العناية المركزة بعدد 32 منشأة صحية، ما بين مستشفى ووحدة صحية، وهذا العدد في ظل الأزمة الصحية الحالية التي تعصف بالعالم أجمع بشكل عام وبالدولة المصرية بشكل خاص تجعلنا أمام أزمة حقيقية قد لا يُحمد عقباها في القريب العاجل.

هالة أبو السعد: على وزارة الصحة تحمل مسئولياتها

وأختتمت عضو البرلمان، هالة أبو السعد، تصريحها بأنه يجب أن تتحمل وزارة الصحة والسكان مسئولياتها تجاه المرضى في ظل تلك الجائحة، وأن يكون هناك خطة عاجلة من أجل توفير كافة المستلزمات الطبية والأجهزة والمعدات بشكل كافى كى تتمكن الأطقم الطبية من الحفاظ على صحة وسلامة المرضى قبل أن تحدث أزمة لا قدر الله نحن في غنى عنها.