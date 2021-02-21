المستشار عبد الوهاب لرئيس نادي القضاه: كل الدعم لرجال السلطة القضائية

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، استعداد المجلس لتقديم كل الدعم المصري للسلطة القضائية، قائلا: نبدي استعدادنا التام لدعم كل ما من شأنه رفع شأن القضاء المصري.

مجلس الشيوخ ورجال السلطة القضائية

جاء ذلك خلال استقباله المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي القضاة، والمستشار حازم أبو سديرة، أمين الصندوق، والوفد المرافق له.

وعبر رئيس مجلس الشيوخ، عن اعتزازه وسعادته بالزيارة، مؤكدا أن نادي القضاة هو بيت القضاة وسندهم ويمثل تاريخ عريق لقضاء مصر الشامخ.

وقال عبد الوهاب عبد الرازق: مهما تحدثنا عن اعتزازنا بالقضاء المصري فهي شهادة مجروحة، لأن انتمائنا الأول والأخير لهذه المهنة المقدسة التي شرفنا ونشرف دائما بانتمائنا لها.

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وأشاد رئيس مجلس الشيوخ، بنادي القضاة، في القيام بدوره المنشود دائما لإعلاء شأن السلطة القضائية والتعبير عن ما يجول في أرجائها.

وتابع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: نحن بدورنا في المجلس لا نألوا جهدا لتقديم كل ما هو ممكن في هذا الاتجاه، ونكرر اعتزازنا وشكرنا بزيارة وفد نادي القضاة، داعين الله عز وجل لمجلس الإدارة بكل توفيق.

من جانبه عبر المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي القضاة، عن اعتزازه بهذه الزيارة، موجها التحية للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس الشيوخ، متمنيا له كل توفيق ونجاح.