طبيب الزمالك يكشف: لاعبي الفريق "مش مصابين" وباتشيكو أمر بذلك

يبدو أن الأمور ليست على ما يرام داخل القلعة البيضاء، وهناك أكثر من أزمة تواجه لاعبي الفريق الأبيض مع البرتغالي جايمي باتشيكو.

وتغيب اثنين من اللاعبين في نادي الزمالك عن بعثة الفريق المتجهة إلى السنغال، وأبى النادي الإفصاح عن الأسباب الحقيقية وراء منع كلا من حازم إمام ومحمد أشرف "روقة" من السفر للسنغال.

وبالرغم من إعلان الزمالك عن أن إصابة حازم إمام منتعته من التواجد مع الفريق في السنغال، إلا أن محمد أسامة طبيب الزمالك كشف حقيقة تلك الإصابة في تصريحات له منذ قليل، قال فيها: " تم استبعاد حازم إمام من القائمة وتواصلت معه، اللاعب سليم وهو جاهز طبيًا للمشاركة ولا يعاني من إصابة، لكن قد يكون هناك اتفاق بينه وبين المدرب جايمي باتشيكو فأعطى له راحة".

على الجانب الآخر كانت قد خرجت أخبار من نادي الزمالك أن انتهاء الأوراق الخاصة بالسفر لمحمد أشرف روقة لاعب الفريق، كانت السبب في عدم سفره مع الفريق إلى السنغال، إلا أن الحقيقة جاءت عكس ذلك.

فباتشكيو كان أيضا السبب في استبعاد روقة من السفر إلى السنغال مع فريق الزمالك لأسباب خاصة بالفريق لم يتم الإفصاح عنها.

وعن استبعاد الونش أيضا من السفر، قال طبيب الزمالك: " الونش تعرض لكدمة قوية في مباراة الإسماعيلي الماضية، الورم كان شديدا وتم الاستقرار على استبعاده من رحلة السنغال لتجنب تفاقم الإصابة".

ويواجه الزمالك تونجيث السنغالي بالعديد من الغيابات، في مباراة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2020-2021.

وكان الزمالك قد تعثر أمام مولودية الجزائئر بالتعادل السلبي في مباراة الجولة الأولى، بينما فاز الترجي التونسي بنتيجة 2-1 على فريق تونجيث.

وفيما يلي ترتيب المجموعة الرابعة

1- الترجي 3 قناط

2- مولودية الجزائر نقطة

3- الزمالك نقطة

4- تونجيث السنغالي 0 نقاط