ورطة تواجه الزمالك في السنغال.. تفاصيل

تستعد طائرة نادي الزمالك التحرك إلي السنغال بعدما تم حل أزمة الطيران المتعلقة بالفريق، وتدخل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وتواصل مع الطيار محمد مدني وزير الطيران المدني، وذلك بعدما تم إحتجاز طائرة الفريق في الجزائر بسبب عدم تواجد التصاريح الخاصة بالطيران داخل الخطوط الموريتانية إلي السنغال.

موقع دوت الخليج الإخباري

وتحركت بعثة الزمالك في السابعة من مساء أمس السبت إلي السنغال وكان من المفترض أن تستغرق الرحلة 8 ساعات ولكن بعد عدم تحرك الطائرة من السودان تأخر موعد وصول الفريق غلي السنغال إلي 12 ساعة أو أكثر.

البرنامج التدريبي لنادي الزمالك كان من المفترض أن يتم غقامة التدريب الأول للفريق مساء اليوم بعد الوصول إلي السنغال، ولكن بعد تأخر وصول الطائرة، سيكون المران مهددا بالإلغاء بسبب صعوبة إقامة التدريب وسيكون لاعبي الفريق مصابون بالإرهاق.

وفي حال إلغاء تدريب اليوم قبل التدريب الرسمي للفريق علي ملعب المباراة غدا، سيكون أمام الفريق خوض تدريب واحد فقط في السنغال قبل المواجهة المرتقبة مساء الثلاثاء القادم.

ويلعب الزمالك أمام تونجيت السنغالي في تمام السادسة مساء الثلاثاء القادم، في إطار الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ولم تصل حتي الأن بعثة نادي الزمالك إلي السنغال من أجل خوض لقاء فريق تونجيت السنغالي، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وكان من المفترض وصول بعثة الفريق غلي السنغال ولكن تفاجئ الجميع بحجز بعثة الفريق في الجزائر حاليا ولم يتمكنوا من مغادرة البلاد حتي الأن.

وقالت نهي خضر سفيرة مصر في السنغال: "أن سبب تواجد بعثة الزمالك في الجزائر هو عدم وجود تصريح دخول الأراضي الموريتانية، وكان من المفترض أن تحصل الطائرة علي التاصاريخ الخاصة ولكن لم يحدث ذلك".

وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية: "نتواصل بإستمرار مع بعثة الزمالك من أجل حل الأزمة الحالية، وأن بعثة الفريق تحاول الحصول علي تصريح السفر عن طريق المغرب وهناك إجراءات قوية حاليا من أجل حل الأزمة سريعا والسفر للسنغال والإستعداد للمباراة المرتقبة".

واختتمت: "الطائرة ذهبت إلي الجزائر من أجل تموين البنزين، وعند الخروج والإستعداد للمغادرة فوجئ الجميع أن تصريح دخول الأراضي الموريتانية غير موجود وتم إحتجاز البعثة".