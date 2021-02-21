موعد ظهور الاعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية بعد الحادث الذي تعرض له

تسائل العديد من الجمهور عن موعد ظهور الاعلامي عمرو أديب إلى شاشة MBC مصر، بعدما تعرض إلى حادث سير خلال الفترة الماضية، ما تسبب في غيابه عن برنامجه "الحكاية" الذي يعرض من الجمعة إلى يوم الإثنين.

موقع دوت الخليج الإخباري يكشف موعد ظهور الاعلامي عمرو أديب من جديد على الشاشة، للإطمئنان عليه بعد حادث السير الذي تعرض له.

موعد عرض برنامج الحكاية للاعلامي عمرو أديب

أعلن مصدر في MBC، أن موعد عودة عمرو أديب لتقديم برنامجه "الحكاية" لم يتحدد بعد، لكن من الممكن أن يعود نهاية هذا الأسبوع.

أكد المصدر، أن حالة أديب في تحسن مستمر وهو في حاجة للراحة فقط بسبب الآلام النتاجة عن الكدمات التي تعرض لها أثر الحادث.

وشدد المصدر على أن قرار عودة عمرو أديب للظهور على الشاشات يعود إليه فقط، عندما يشعر أنه لديه القدرة للظهور على الشاشة من جديد.

الجدير بالذكر، أن الاعلامي عمرو أديب قد تعرض لحادث سير في طريق دهشور بضاحية الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، حيث اصطدمت مُقدمة سيارته بسيارة نقل مُحملة باسطوانات غاز، ونُقل عمرو أديب على أثر ذلك لمُستشفي دار الفؤاد حيث أجريت له فحوصات شاملة ثم غادرها إلي منزله، وفي الوقت ذاته تأكد من سلامة من كان في سيارة نقل إسطوانات الغاز حيث الجميع بحالة صحية طيبة.