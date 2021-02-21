عهد جديد..حنفي جبالي يغير وجه البرلمان..كاريزما طاغية وانضباط فائق..وأدوار تاريخية منذ اللحظات الأولى

أظهر مجلس النواب العريق صورة مشرفة تليق بتاريخه وأهميته وأدواره الاستثنائية على مدار الأسابيع الماضية، حيث تأدية مهام نموذجية على صعيد الرقابة والتشريع مع السلطة التنفيذية، وصعود كاريزما برلمانية طاغية، متمثلة في المستشار حنفي جبالي، الذي كان لها الفضل في دفع قاطرة العمل النيابي في البلاد بما يثير التفاؤل بشأن الفترة المقبلة. يرصد دوت الخليج الشكل البرلماني المبهر الذي ظهر عليه مجلس النواب خلال الفترة الماضية، والذي كان الفضل فيه لرئيسه المتربع على منصة النواب، المستنشار الدكتور حنفي جبالي، والذي لم يبخل بأي جهد أو خبرة أو معلومة على نواب البرلمان، فإظهروا في المقابل أسمى درجات التأييد والتعاون لإنجاح منظومة العمل البرلماني

قدرات خاصة منذ اللحظة الأولى التي تولى فيها مسؤولية رئاسة مؤسسة تشريعية عريقة بحجم مجلس النواب المصري، وقد أظهر المستشار الجليل حنفي جبالي قدرات خاصة وسمات شخصية متفردة، دفعت به إلى ضمان أفضل أداء برلماني، وتقويم سريع لأية نقاط للضعف تحت القبة، وتعزيز واضح لنقاط القوة ومكامن التميز لدى الأعضاء. بهدوءه الواثق وعلمه الواسع وتخصصه الدستوري الرفيع، تمكن جبالي من خلق شخصية جديدة لمجلس النواب الحالي، تختلف بشكل جذري عن مجلس النواب السابق، والذي جاء في سياق شديد الصعوبة، بما أدى لفرض ضغوط عليه فنتج عنه أداءا محكوما بالظروف، عكس مجلس النواب ورئيسه الحالي، الذي أجاد هو تحريك وصنع الظروف لصالحه.

الرضا العام الأداء الراقي الذي أظهره المستشار الدكتور حنفي جبالي، أدى إلى حالة من الرضا الملحوظ لدى رجل الشارع عن مجلس النواب، الذي يصيغ علاقة جديدة مع سلطات الدولة المختلفة، وسط صرامة فرضت إيقاعا منضبطا على الجلسات العامة منذ اللحظات الأولى لعمل المجلس. كما أن الدقة المتناهية في المواعيد والتفاني والإخلاص في تأدية المهام بالشكل الذي ينبئ ببرلمان تاريخي تحت قيادة جبالي، كان لها بالغ الأثر على تغيير الصورة الذهنية الراسخة سواء لدى المواطنين أو المراقبين والخبراء، عن ملجس النواب، والذي بات متمتعا بقد هائل من الثقة والتفاؤل بشأن سلوكه.

السلطة التنفيذية بات المستشار حنفي الجبالي، هو الرجل الذي صاغ علاقة جديدة ومشهودة بين السلطة التشريعية والتنفيذية، قائمة على الندية والاحترام المتكافئ والسعي نحو تحقيق مافيه صالح البلاد دون أي صدامات أو تنافر أو تقارب زائد عن الحد بين النواب والحكومة. كما ان الاستجابة الحكومية السريعة لدعوات المستشار حنفي جبالي، تظهر قدر التبجيل والاحترام الذي يكنه وزراء الحكومة للرجل، الأمر الذي تم اعتباره "نجاح حقيقي" لروح القيادة داخل شخصية رئيس مجلس النواب الجديد، وهو مايبشر بدفعة حقيقية في العمل الجاد بشرايين الدولة كما يوصي دوما الرئيس القائد عبدالفتاح السيسي.

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