تشكيل ديربي الغضب بين ميلان وإنتر.. والقنوات الناقلة

يحل إنتر ضيفا ثقيلا علي مضيفه ميلان في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الإيطالي، بعد دقائق في تمام الرابعة عصر اليوم علي ملعب السان سيرو.

وتقام مباراة ديربي الغصب بين ميلان وإنتر في الدوري على ملعب سان سيرو تحت قيادة الحكم الإيطالي دانييلي دوفيري.

وتشهد تشكيلة ميلان غيابات عديدة منها: إسماعيل بن ناصر نجم منتخب المغرب، وبراهيم دياز، وكذلك ماريو ماندزوكيتش، بينما يغيب عن إنتر ستيفانو سينسي نجم خط وسط النيراتزوري، في المباراة التي تقام بين الفريقين في مساء اليوم.

وجاءت تشكيلة الإنتر كالتالي:

حراسة المرمى: هاندانوفيتش.

خط الدفاع: سكرينيار- دي فري – باستوني.

خط الوسط: حكيمي- باريلا - بروزوفيتش - إريكسن – بيريسيتش.

خط الهجوم: لوكاكو- لاوتارو.

تشكيل ديربي ميلان وإنتر اليوم

بينما جاء تشكيل الروسنيري لمباراة الإنتر في مواجهة اليوم كالآتي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: كلابريا- كايير- رومانيولي- هيرنانديز.

خط الوسط: كيسي- تونالي- سيلماكرز.

خط الهجوم: ريبيتش – إبراهيموفيتش- هاكان.

القنوات الناقلة مباراة ميلان وإنتر اليوم

وتبث قنوات beIN Sports HD 1 وكذلكbeIN Sports HD4 ، بتعليق صوتي للمعلق التونسي عصام الشوالي، كما أعلنت العديد من القنوات الأخرى نقل المباراة عبر شاشاتها منها:

Digi Sport 1 HD Hungary

Premier Sports 1 HD

Arena Sport 1 HD Serbia

Digi Sport 1 HD Romania

Futbol 2 HD

Match Football 2

Digi Sport 1 HD Slovakia

SuperSport HD 2 alb

Ziggo Sport Select HD

Arena Sport 4 HD Croatia

C More Fotball

beIN Sports HD 4 TR

Movistar Liga de Campeones

موقف الفريقين قبل مباراة ميلان وانتر

ويدخل إنتر صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة من 22 لقاء خاضهم الفريق الإيطالي، حقق الفوز في 15 لقاء وتعادل في 5 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراتين فقط.

ويأتى ميلان في وصافة الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة، جمعهم الفريق من 22 لقاء ، حقق الفوز في 15 لقاء بينما تلقى الهزيمة في 3 مواجهات، وكان التعادل حاضرا في 4 مباريات.