سناء السعيد عن عقوبة تامر أمين وإيقافه: رد فعل مُرضي للمجتمع الصعيدي

أشادت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن محافظة اسيوط، بقرار نقابة الإعلاميين إلغاء تصريح مزاولة المهنة للإعلامي تامر أمين، وذلك بعد حديثه بأسلوب غير لائق عن الصعايدة، مؤكدة رفضها وإدانتها لهذا الحديث.

سناء السعيد: تصريحات تامر أمين غير مسئولة

وأضافت عضو مجلس النواب، سناء السعيد، اليوم الأحد، إن تصريحات تامر أمين غير مسؤولة وتهدد الأمن والسلام المجتمعي للشعب المصرى، مشيرة إلى أن قرار الإيقاف له يُعتبر رد فعل مرضى للمجتمع الصعيدي.

سناء السعيد: لا بد أن يكون الرد رادع لكل من يوجه تصريحات مهينة

وتابعت عضو مجلس النواب، سناء السعيد قائلة:" لابد أن يكون الرد رادع لكل من يٌدلي بتصريحات مهينه، مشيرة إلى أنها تَكِن التقدير للصعيد وأهله".

وكانت تصريحات الإعلامي تامر أمين، خلال برنامجه علي "قناة النهار" والتي ذكر فيها أن المناطق الريفية والصعيد بيخلفوا ولاد وبنات، علشان العيال هم اللي يصرفوا على الأب والأم، متابعًا:" الأهالي في الصعيد والريف بيشحنوا ولادهم للقاهرة والإسكندرية عشان يشتغلوا خادمات وعُمال"، الأمر الذى أثار حالة من الغضب لدى أهالى الصعدي، وخاصة النواب الذين أكدوا على سعيهم استدعاء وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل للتحقيق معه في الواقعة.