جدول مباريات الأهلي القادمة.. المواعيد والقنوات الناقلة

الأهلي هو النادي الأنجح في إفريقيا، ليس فقط على المحلي بل أيضاً على إفريقياً وحتى العالمي.

موقع دوت الخليج الإخباري



ويترقب عشاق القلعة الحمراء مباريات الفريق القادمة وإليكم أهم وأبرز المواجهات.

وتقام مباراة الأهلي أمام نادي سيمبا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة مساءً في بطولة إفريقيا.

بينما تقام مباراة الأهلي أمام فريق طلائع الجيش يوم الأحد 28/2 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً في بطولة الدوري الممتاز.

يدخل فريق الأهلي مباراته أمام فريق فيتا كلوب والتي من المقرر إقامتها يوم الجمعة 5/3 في بطولة إفريقيا.

بينما تقام مباراة الأهلي أمام فريق الإسماعيلي والتي من المقرر إقامتها يوم 10/3 في الدوري الممتاز.

يستضيف فريق الأهلي فريق إنبي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 12:00 في بطولة الدوري الممتاز.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات المارد الأحمر كان أمام فريق المريخ السوداني والتي أنتهت بنتيجة 3/0 لصالح الأهلي، بينما يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق.

ويعتبر النادي الأهلي هو الأكثر فوز بالألقاب، فهو البطل التاريخي للدوري المصري وكأس مصر وحتى السوبر المصري محلياً، وهو أكثر من فاز بدوري الممتاز برصيد 42،و أبطال إفريقيا في التاريخ بفارق كبير عن أقرب منافسيه له غريمه التقليدي الزمالك، بل وايضاً من أكثر الأندية حصولاً على البطولات في تاريخ الساحرة المستديرة.

فاز الأهلي بدوري الأبطال الإفريقية الموسم الماضي، وكانت هذه النسخة استثنائية لكل محبي الكرة في القارة السمراء ولعشاق المارد الأحمر بينما كانت لحظه خاصة، وذلك بعد غياب البطولة لسنوات عن دولاب بطولات القلعة الحمراء.

ويأمل نادي الأهلي في حصد بطولة إفريقيا هذا الموسم، والدوري الممتاز، بينما يغيب عن لقاء سيمبا علي معلول لاعب الفريق وذلك بسبب تعرضه للإصابة أثناء مباراة المارد الأحمر أمام فريق بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية.

