مجانا.. قناة مفتوحة تنقل مباراة ميلان وإنتر بدربي الغضب

يستضيف ميلان نظره إنتر علي ملعب السان سيرو، في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الإيطالي. وتنطلق صافرة المباراة في تمام الرابعة من عصر اليوم علي ملعب سان سيرو تحت قيادة الحكم الإيطالي دانييلي دوفيري . تردد قناة مكسبي المفتوحة وأعلنت قناة مكسبي المفتوحة علي النايل سات نقل المباراة بين الفريقين في ديربي الغضب عبر التردد الفتوح للقناة، ويمكنك إستقبال التردد كالتالي: القمر الصناعي: نايل سات تردد القناة : 11411 الاستقطاب : أفقي معدل الترميز: 27500 معدل التصحيح 4/3 تشكيل الفريقين ويغيب عن تشكيلة ميلان العديد من اللاعبين المؤثرين مع الفريق الإيطالي ومنهم : إسماعيل بن ناصر نجم منتخب المغرب، وبراهيم دياز، وكذلك ماريو ماندزوكيتش، بينما يغيب عن إنتر ستيفانو سينسي نجم خط وسط النيراتزوري، في المباراة التي تقام بين الفريقين بدربي الغضب. وجاءت تشكيلة الإنتر كالتالي: حراسة المرمى: هاندانوفيتش. خط الدفاع: دي فري – سكرينيار- باستوني. خط الوسط: حكيمي- إريكسن - باريلا - بروزوفيتش – بيريسيتش. خط الهجوم: لاوتارو - لوكاكو. بينما جاء تشكيل الروسنيري لمباراة الإنتر في مواجهة اليوم كالآتي: حراسة المرمى: دوناروما. خط الدفاع: كايير - كلابريا- رومانيولي- هيرنانديز. خط الوسط: تونالي - كيسي - سيلماكرز. خط الهجوم: إبراهيموفيتش - ريبيتش - هاكان. القنوات الناقلة مباراة ميلان وإنتر اليوم وتبث قنوات beIN Sports HD 1 وكذلك 4beIN Sports HD ، بتعليق صوتي للمعلق التونسي عصام الشوالي بالإضافة لقناة مكسبي المفتوحة ، كما أعلنت العديد من القنوات الأخرى نقل المباراة عبر شاشاتها منها: Digi Sport 1 HD Hungary Premier Sports 1 HD Arena Sport 1 HD Serbia Digi Sport 1 HD Romania Futbol 2 HD Match Football 2 Digi Sport 1 HD Slovakia SuperSport HD 2 alb Ziggo Sport Select HD Arena Sport 4 HD Croatia C More Fotball beIN Sports HD 4 TR Movistar Liga de Campeones موقف الفريقين ويحتل إنتر صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة من 22 لقاء خاضهم الفريق الإيطالي، حقق الفوز في 15 لقاء وتعادل في 5 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراتين فقط. بينما يقع ميلان في وصافة الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة، جمعهم الفريق من 22 لقاء ، حقق الفوز في 15 لقاء بينما تلقى الهزيمة في 3 مواجهات، وكان التعادل حاضرا في 4 مباريات.

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