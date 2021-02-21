كل ماتريد معرفته عن موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2021 والجدول

امتحانات-أرشيفية
موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2021.. شهدت زيادة في معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بالتزامن مع اقتراب موسم الامتحانات لمختلف الصفوف التعليمية والتي يبدأ بعضها من شهر فبراير الجاري.
موقع دوت الخليج الاخبارى ينشر مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2021
جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2021
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن موعد امتحانات طلاب صفوف النقل بمدارس نظام السنوات الثلاث والإعداد المهني والتعليم والتدريب المزدوج والسنوات الخمس.
وأشارت الوزارة أن أداء الامتحانات (العملية والمعملية – التحريرية) خلال الفترة من يوم السبت الموافق 27 فبراير 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 11 مارس 2021 ، على أن يكون أداء هذه الامتحانات بنظام التبادل اليومي بين صفوف النقل بمدارس التعليم الفني.
أخبار امتحانات الدبلومات الفنية 2021
وتابعت وزارة التربية والتعليم الفني، أن الزمن المخصص لكل امتحان عملى أو معملى ساعة واحدة فقط، وتتنوع الأسئلة بين اختيار من متعدد والصواب والخطأ بجانب أسئلة إعادة الترتيب مع مراعاة أن تكون ورقة أسئلة كل امتحان تحريرى بورقة منفصلة.
ولفتت الوزارة، على أنه يتم أداء طلاب كل صف للامتحانات فى الأيام المحددة لهم ويقتصر الحضور على الطلاب الممتحنين فقط.
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أما عن المواد الخارجة عن المجموع، أوشحت الوزارة أن أدائها عن طريق تسليم الطالب ورقة الأسئلة و كراسة الإجابة الخاصة بالمادة وذلك فى نهاية اليوم الأول من الامتحانات المخصصة لكل صف، على أن يقوم الطالب بتسليمها بعد الإجابة عليها فى بداية الأسبوع الثاني من بدء الامتحانات.
موعد امتحانات الدبلومات التجارية 2021 والصناعية
وعن مدارس التعليم الفني المطبق بها البرامج المطورة والمناهج المبنية على منهجية الجدارات المهنية، سيتم استكمال مخرجات التعلم والتقييمات الخاصة بها، التى لم يتم الانتهاء منها خلال الفصل الدراسى الأول، بعد انتهاء اختبارات المواد الثقافية مباشرة وخلال الفترة من يوم السبت الموافق 27 فبراير الجارى وحتى يوم الخميس الموافق 11 مارس المقبل.
وأوضحت الوزارة أنه يتم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة الطلاب والعاملين، مع زيادة الفترة المخصصة لأداء هذه الامتحانات مع تخفيض الزمن المخصص لأدائها.
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