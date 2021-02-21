كل ماتريد معرفته عن موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2021 والجدول

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2021.. شهدت زيادة في معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بالتزامن مع اقتراب موسم الامتحانات لمختلف الصفوف التعليمية والتي يبدأ بعضها من شهر فبراير الجاري.



موقع دوت الخليج الاخبارى ينشر مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2021

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2021

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن موعد امتحانات طلاب صفوف النقل بمدارس نظام السنوات الثلاث والإعداد المهني والتعليم والتدريب المزدوج والسنوات الخمس.

وأشارت الوزارة أن أداء الامتحانات (العملية والمعملية – التحريرية) خلال الفترة من يوم السبت الموافق 27 فبراير 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 11 مارس 2021 ، على أن يكون أداء هذه الامتحانات بنظام التبادل اليومي بين صفوف النقل بمدارس التعليم الفني.



أخبار امتحانات الدبلومات الفنية 2021

وتابعت وزارة التربية والتعليم الفني، أن الزمن المخصص لكل امتحان عملى أو معملى ساعة واحدة فقط، وتتنوع الأسئلة بين اختيار من متعدد والصواب والخطأ بجانب أسئلة إعادة الترتيب مع مراعاة أن تكون ورقة أسئلة كل امتحان تحريرى بورقة منفصلة.

ولفتت الوزارة، على أنه يتم أداء طلاب كل صف للامتحانات فى الأيام المحددة لهم ويقتصر الحضور على الطلاب الممتحنين فقط.



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