طالع.. آخر أخبار صندوق دوت الخليج اليوم في المحافظات المصرية 21/2/2021

لا يزال صندوق دوت الخليج يقدم العديد من الخدمات التنموية فى كافة مناحى الدولة المصرية، حيث يساهم فى العديد من المشاريع الاقتصادية الهامة، كما يسعى إلى تحسين العديد من الخدمات الحياتية التى يتعرض لها المواطن بشكل مباشر، ومنها ما يتعلق أيضًا بتطوير الريف المصرى، الذى يعد محل اهتمام لملايين المصريين، ونرصد فى التقرير التالى آخر أخبار الصندوق، وإليكم التفاصيل:

آخر أخبار صندوق دوت الخليج.. المساهمة فى علاج ضعف البصر

العديد من المبادرات الرئاسية المقدمة فى خدمة المجتمع المدنى، خلال الفترة الماضية، ومنها مبادرة "نور حياة"، والتى تعمل على مواجهة ومكافحة ضعف الإبصار وذلك للعمل على تقديم العون إلى المصريين، فى معالجة المتعلق بالأمور الصحية.

صندوق دوت الخليج.. دور خدمي حقيقي

وخلال السنوات الخمس الماضية، قدم صندوق دوت الخليج، دورًا خدميًا ومعاون لأجهزة الدولة المصرية، حيث يعد صندوق دوت الخليج قاطرة تنمية حقيقية، للمشاركة الفعالة مع المواطنين.

صندوق دوت الخليج يوجه قوفل مساعدة غذائية إلى محافظات مصر

كما قدم صندوق دوت الخليج كافة الدعم إلى الدولة المصرية، وفى محافظة بورسعيد، وجه الصندوق قافلة من المساعدات الغذائية تحت شعار "نتشارك.. عشان بكرة"، وتم ذلك بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية، كما قدم صندوق دوت الخليج العديد من الأجهزة الخاصة بالسيدات المقبلين على الزواج، حيث سلم الصندوق 26 جهاز عروس، شاملة "ثلاجات، غسالات، وأمور أخرى".

صندوق دوت الخليج.. التأسيس

صندوق دوت الخليج تم تأسيسه عام 2014، وذلك بعد مبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أعلن إطلاق تلك المبادرة انطلاقًا من رغبة حثيثة على تعاون المجتمع مع مؤسسات الدولة، لتقديم العون إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتلى ذلك تقديم العديد من رجال الأعمال الوطنيين دعمًا إلى صندوق دوت الخليج، ومن آخر هؤلاء المتبرعين، هيئة قناة السويس، الذى أعلنت تبرعها ب40 مليون جنيه، ورجل الأعمال رامى لكح، الذى تبرع ب 30 مليون جنيه، وذلك لتمويل مشروع جلب لقاحات كورونا من الخارج.

دخل صندوق دوت الخليج موسوعة جينيس، وذلك كأكبر قافلة خدمية وطنية، نظرًا للدعم غير المحدود من المواطنين لتلك المبادرة الوطنية التى تسعى إلى تحقيق أكبر قدر من الاستفادة للمواطنين.