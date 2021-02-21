الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 8 درجات

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الاثنين، طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد مع رياح معتدلة، ومائل للبرودة على السواحل الغربية، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء مع توقعات بأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من (الإسكندرية، مطروح، السلوم)، وخفيفة إلى متوسطة على مناطق من (رشيد، بلطيم، دمياط، بورسعيد).





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 19 08

الاسكندرية 17 10

وادى النطرون 17 09

طنطا 18 08

شبين الكوم 19 08

دمنهور 18 10

بلطيم 18 10

مطروح 17 10

السلوم 18 08

سيوة 18 06

بورسعيد 19 11

دمياط 17 10

الزقازيق 19 08

المنصورة 18 09

الاسماعيلية 19 08

السويس 19 09

العريش 18 09

رفح 18 09

رأس سدر 20 10

نخل 17 03

نويبع 20 14

طابا 19 12

كاترين 12 02

الطور 22 13

شرم الشيخ 24 14

الغردقة 24 12

مرسى علم 23 13

الفيوم 19 08

بنى سويف 20 07

المنيا 20 07

أسيوط 20 07

سوهاج 21 08

قنا 22 08

الأقصر 23 08

أسوان 24 09

ادفو 24 11

أبوسمبل 24 11

الوادى الجديد 22 07

شلاتين 26 15

ابو رماد 25 14

حلايب 23 17

رأس حدربة 22 16 أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 30 21

المدينة 27 13

الرياض 22 13

المنامة 23 18

ابوظبى 28 20

الدوحة 27 19

الكويت 22 11

دمشق 12 03

بيروت 19 14

عمان 14 04

القدس 13 16

غزة 18 10

بغداد 17 04

مسقط 26 22

صنعاء 24 11

الخرطوم 31 17

طرابلس 20 12

تونس 19 13

الجزائر 15 07

الرباط 16 08 وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

انقرة 03 12-

اسطنبول 11 01-

اسلام اباد 27 14

نيودلهى 29 15

جاكرتا 30 25

بكين 12 01-

كوالالمبور 34 23

طوكيو 21 09

اثينا 16 04

روما 19 05

باريس 15 10

مدريد 12 03

برلين 11 01

لندن 13 08

مونتريال 01 00

موسكو 15- 27-

نيويورك 05 01

واشنطن 05 01

نواكشوط 31 19

أديس ابابا 21 11

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