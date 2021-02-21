صور.. خالد العنانى: الدولة اتخذت إجراءات غير المسبوقة لدعم القطاع السياحى

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار سلسلة اللقاءات التى يحرص الدكتور خالد العنانى والطيار محمد منار، على عقدها مع المستثمرين السياحيين بالمحافظات السياحية المختلفة، للاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم لدعم وزيادة حركة السياحة والطيران الوافدة إلى هذه المحافظات، وبحث التحديات التى تواجه صناعة السياحة بها، خلال زيارتهما لمدينة الغردقة.

حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران ورئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وبعض ممثلى الغرف السياحية بالغردقة.

وخلال اللقاء استعرض الدكتور خالد العنانى، الجهود التى بذلتها الدولة لدعم القطاع السياحى خلال جائحة أزمة فيروس كورونا المستجد، والتى من بينها إرجاء السير فى إجراءات توقيع الحجز الإدارى على المشروعات الفندقية والسياحية لمدة عام آخر تنتهى فى 31 ديسمبر2021، وإرجاء سداد المديونيات المستحقة على المنشآت الفندقية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا منذ أبريل 2020 ليبدأ السداد مجدولاً على 36 شهرًا اعتبارًا من مايو 2021، والإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان "من يونيو 2020 حتى 30 إبريل 2021".

وأشار العنانى، إلى أن الدولة اتخذت تلك الإجراءات غير المسبوقة لدعم القطاع السياحى بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك لضمان الاستئناف السريع لصناعة السياحة فور انتهاء الأزمة والحفاظ على العمالة بالقطاع.

وأضاف وزير السياحة، أنه تم لأول مرة تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة والآثار برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى اجتماعه مع رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ورئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وتم مناقشة آليات دعم القطاع وتحفيز عودة السائحين، وتفعيل قرارات مجلس الوزراء لدعم القطاع، لافتًا إلى أن هناك مناقشات لتعديل عدد من القوانين.

وفيما يتعلق بطلب المستثمرين بتطبيق نظام الشباك الواحد للتراخيص، أوضح الدكتور خالد العنانى، أنه تم لأول مرة تشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية برئاسته، وتضم فى عضويتها قيادات جميع الجهات المعنية بالنشاط السياحى فى مصر، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى أنها تختص ببحث ودراسة المشروعات الفندقية والسياحية والعمل على مواجهة المشاكل والعقبات التى تواجهها، بالإضافة إلى بحث ودراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين للحصول على تراخيص تشغيل المنشآت الفندقية والسياحية، وتجديدها، واتخاذ قرارات بشأنها، وإبلاغ قراراتها لوزارة السياحة والآثار لتتولى إصدار التراخيص أو تجديدها طبقا للضوابط المقررة قانونا.

وعن الدعم الذى قدمته وزارة الطيران المدنى لتشجيع الحركة السياحية إلى مدن الجذب السياحى المصرية، أشار الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، إلى الاستمرار فى تطبيق التخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية لشركات الطيران ومنظمى الرحلات بمعدل "20% على الخدمات الأرضية و50% على رسوم الهبوط والإيواء" فى مطارات المحافظات السياحية الأربعة وذلك اعتبارا "من يونيو 2020 حتى 30 إبريل2021"، كما أن وزارة الطيران المدنى كان لها دورًا كبيرًا فى تدشين مبادرة شتى فى مصر لتنشيط حركة السياحة الداخلية والتى وصلت فيها نسبة تخفيض أسعار تذاكر الطيران الداخلى إلى مدن شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم إلى ما يقرب من 50% لتشجيع الطلب على المنتج السياحى وزيارة المقاصد السياحية، فضلا عن التخفيضات التى تقدمها مصر للطيران على أسعار تذاكرها من النقاط الخارجية إلى القاهرة.

وفيما يتعلق بمطالبة المستثمرين بتسيير خط طيران داخلى بين الغردقة والإسكندرية، قال وزير الطيران المدنى، إن وزارة الطيران لا تدخر جهدا فى تشغيل أى رحلات أو خطوط طيران جديدة لتشجيع حركة السياحة سواء القادمة من الخارج أو داخليا شريطة توافر الطلب على هذه الرحلات .

وخلال الاجتماع تم اقتراح تشغيل خطوط طيران مباشرة لمصر للطيران من ألمانيا إلى الغردقة، ومن إيطاليا الى شرم الشيخ، لافتًا إلى أن مصر للطيران بصدد إنشاء كيان منخفض التكاليف سيسمح بتشغيل تلك الرحلات والدخول فى منافسة مع شركات الطيران العارض.

كما أنه بالفعل تشغل شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدنى، خطوط تربط بين مدن ألمانيا وكل من الغردقة وشرم الشيخ.