النشرة المرورية : سيولة بالكورنيش وتحويلة مرورية بكوبرى المشير أبو غزالة

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن محافظة القاهرة تشهد أعمال إنشاء كوبرى سيارات بمنطقة حسن المأمون، عند منطقة الوفاء والأمل للقادم من محور المشير ومتجه لمناطق ذاكر حسين، مشيرا إلى وجود بعض الكثافات بهذه المنطقة، ناصحا باستخدام مناطق السفارات أو زهراء العاشر.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على "الراديو9090"، تقديم الإعلامية شيماء حافظ، والإعلامى محمد نشأت، أن هناك أعمال إنشاء كوبرى فى تقاطع شارع حسن المأمون مع محور النصر، وأحمد فخرى، ناصحا الخارج من مدينة نصر عن طريق محور النصر، بسلوك شارع أحمد فخرى أو مكرم عبيد أو عباس العقاد أو محور الطيران.

وتابع صابر أن القادم من مساكن شيراتون ومتجه إلى مناطق محور النصر عن طريق كوبرى المشير أبو غزالة، يواجه بعض الأحجام عند منطقة النادى الأهلى، مشيرا إلى وجود تحويلة مرورية على مسافة 150 مترا، حيث يتجه النازل من كوبرى المشير أبو غزالة يمينا لشارع الفروسية ويخرج مرة أخرى عند شارع عمر بن الخطاب، وعند منطقة سيتى ستارز يرد مرة أخرى يسارا لمحور النصر.

وأشار صابر إلى أنه تم التشغيل التجريبى بأحد الاتجاهات بكوبرى الفردوس، وهو الاتجاه القادم من مسجد الرحمن الرحيم ومتجه لمسجد الشرطة، موضحا أن هذا الاتجاه يشهد انفراجة مرورية، لافتا إلى أن الاتجاه الآخر جارٍ العمل فيه.

ولفت صابر أن جميع المناطق بمحور النصر تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، عدا بعض الأحجام عند منطقة الأعمال بمنطقة النادى الأهلى، ومنطقة نادى السكة، وجارٍ التعامل معها، موضحا أن الحركة فيه أفضل من محور صلاح سالم، مشيرا كذلك إلى ظهور بعض الأحجام عند منطقة صقر قريش، أسفل الطريق الدائرى، نتيجة توسعة الدائرى، ويفضل سلوك محور الكورنيش فى هذا التوقيت.

وأوضح صابر أن كوبرى الفنجرى، للقادم من مناطق مدينة نصر ومتجه للحدائق والزاوية، يواجه بعض الأحجام، ناصحا باستخدام المسطح الأرضى بشارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

ونصح صابر لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة، بتجنب كوبرى عباس للقادم من المنيل ومتجه لمناطق الجيزة وفيصل والهرم، ويفضل استخدام كبارى: "الجامعة، الساحل، وكوبرى 15 مايو، والجلاء"، ناصحا كذلك بتجنب كوبرى أكتوبر.

واستطرد صابر أن بعض قطاعات الطرق الدائرية تشهد بعض الأحجام نتيجة الأعمال، ومن أبرزها أعلى مناطق: المنيب، الأتوستراد والوراق، مشيرا إلى أن اللواء محمود عبدالرزاق مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، أكد على نشر الخدمات المرورية على كافة الطرق.

ونوه صابر على أن الحركة المرورية بمحافظة الجيزة، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، عدا شارع الجامعة للقادم من مناطق الدقى ومتجه لفيصل والهرم، ويفضل استخدام شارع السودان، كما وجه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، على نشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام بمحور 14 مايو، للمتجه إلى ميدان فيكتور أمانويل، وأحجام متفرقة بمنطقة كفر عبده فى محور أبو قير، كما تشهد محافظة القليوبية بعض الأحجام عند محطة مترو شبرا الخيمة، للمتجه إلى مناطق ميت نما.