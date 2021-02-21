محمد منار: تخفيض أسعار تذاكر الطيران إلى مرسى علم ضمن مبادرة شتى فى مصر

جدة - نرمين السيد - توجه الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، إلى مدينة مرسى علم، وعقدا اجتماعا موسعا مع المستثمرين السياحيين بالمدينة للاستماع إلى مشاكلهم وآرائهم ومقترحاتهم لدعم القطاع السياحى ودفع الحركة السياحية إلى المدينة.





يأتى ذلك استكمالا للاجتماعات التنسيقية والجهود المشتركة لوزارتى السياحة والآثار والطيران المدنى فى محافظة البحر الأحمر، وبعد الانتهاء من زيارة مدينة الغردقة أمس.

وفى بداية الاجتماع استهل المستثمرون كلمتهم بالترحيب بالوزيرين، معربين عن سعادتهم بهذه الزيارة التى وجدوا فيها اهتماما كبيرا من قبل قطاعى السياحة والطيران، لما تمتلكه المدينة من مقومات سياحية جاذبة، وكذلك حرص الجانبين على التنسيق والتكامل من أجل تحقيق الأهداف التنموية التى تتناسب مع طبيعتها الجغرافية المتميزة، وقدرتها على جذب العديد من الاستثمارات وزيادة الحركة السياحية الوافدة إليها.

وخلال الاجتماع، الذى استمر قرابة الأربع ساعات، استمع الوزيران لجميع المشاكل والتحديات التى يواجهها القطاع السياحى بمدينة مرسى علم فضلاً عن مطالب ومقترحات المستثمرين، والتى منها تواجد فريق طبى دائم بالمدينة لإجراء فحوصات الـPCR للسائحين عند المغادرة.

وأكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى أن وزارة الطيران تحرص دائما على تعزيز التعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص من أجل تحفيز الحركة الجوية وتقديم منتجات وبرامج سياحية جاذبة وجديدة، بالإضافة إلى سعيها الدائم نحو إيجاد حلول مبتكرة وحديثة تتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق طفرة تنموية من خلال استقطاب المزيد من الانماط السياحية وبما يثمن المكانة المتميزة التى تحظى بها مصر كمقصد سياحى هام بين دول العالم.

وأوضح أنه تم تخفيض أسعار تذاكر الطيران إلى مدينة مرسى علم لتصل إلى 2000 جنيه كسعر موحد للذهاب والعودة شامل الضرائب، وذلك فى إطار مبادرة "شتى فى مصر" لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى المدينة، مشيرًا إلى أنه سيتم دراسة جميع المقترحات والمتطلبات التى ناقشها الاجتماع ومنها دراسة إمكانية استمرار تخفيض أسعار تذاكر الطيران بعد إنتهاء المبادرة فى 28 فبراير الجارى، وإمكانية الاستمرار فى تقديم عدة تسهيلات وحوافز هادفة من خلال حزم ترويجية وتسويقية جديدة تسهم فى توفير بيئة استثمارية جاذبة بما يعزز نمو اقتصاديات الدولة المصرية.

فى حين أكد الدكتور خالد العنانى، أن الدولة لا تدخر جهدا للوقوف بجانب القطاع و دعمها له، كما استعرض الوزير القرارات والإجراءات والإعفاءات والتحفيزات التى منحتها الدولة لدعم القطاع خلال أزمة جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة الصحة من أجل تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات اللازمة، موضحًا أن وزارة الصحة لم تدخر جهدا بالتعاون مع مختلف وزارات الدولة، بتوفير الأطقم الطبية فى المنافذ السياحية والمطارات المصرية، بناءً على توجيهات الحكومة المصرية، لافتًا إلى أن بعض الدول تلزم السائحين عند العودة لبلادهم بفحوصات طبية معينة ومنها تحليل pcr وذلك عند المغادرة، مضيفًا أنه تم توفير مقر هيئة تنشيط السياحة التابع للوزارة فى مدينة الغردقة بصفة مؤقتًة، لعمل الفحوصات، للحد من التكدس بالمطارات وذلك فى ضوء تطبيق الإجراءات الاحترازية.