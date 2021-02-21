الأعلى للإعلام يقرر منع تامر أمين من الظهور الإعلامي لمدة شهرين وتغريم...

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، منع ظهور تامر أمين في وسائل الإعلام لمدة شهرين، وتغريم قناة النهار 250 ألف جنيه وإنذار بسحب الترخيص حال تكرار المخالفات، ووقف الحلقات الخاصة بالإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" وإحالة البلاغات المقدمة للمجلس إلى النائب العام.

وأوضح المجلس - في بيان - أن هذا القرار جاء وفقاً للمادة 211 من الدستور والمادة (94) من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللوائح الصادرة تنفيذاً له، وبعد التحقيق مع الإعلامي تامر أمين في المخالفات المنسوبة له، والممثل القانوني لقناة النهار.