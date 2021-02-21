انت الان تتابع تفاصيل خبر أخبار اليوم| موعد صرف مرتبات فبراير وقرار صارم ضد تامر أمين والان نترككم مع بالتفاصيل

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أنباء عن فرمان صارم من الأعلى للإعلان ضد الإعلامي تامر أمين

وفقا لأحدث الأنباء فقد قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الأعلام وقف برنامج الإعلامي تامر أمين لحين استدعاءه والتحقيق معه. وذلك بعد واقعة حديثه عن الصعايدة والفلاحين بشكل غير لائق، وقد جاءت الأنباء أنه حدد المكتب يوم الأحد المقبل للتحقيق مع تامر أمين مع تشديده على ضرورة الإلتزام بمدونات النشر التي تحض علي تعظيم القيم الأخلاقية والسلوكية.

كما أكد الأعلى للأعلام على كامل الاحترام لأهالي الصعيد الذين يمثلون المروءة والشهامة.

كان قد أثار تامر أمين غضب الآلاف من الشعب المصري خاصة أبناء الصعيد والريف المصري ذلك بعد ما تحدث بشكل غير لائق في برنامجه أخر النهار الذي يبث عبر شاشة النهار الفضائية، الأمر الذي دفع المصريين للمطالبة بمحاسبته رافضين الاعتذار الذي تقدم به مؤخرا.

موعد صرف مرتبات فبراير لجميع العاملين بالدولة

فضمن أخبار اليوم أنه سوف تبدأ وزارة المالية الثلاثاء المقبل صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر فبراير بعد اعتماد الدكتور محمد معيط وزير المالية مواعيد الصرف.

وصرح الوزير بأنباء أنه تم تقسيم مواعيد الصرف للعاملين بالوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على ثلاث أيام بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكلا منها في مكنات الصرف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

– ويبدأ صرف مرتبات شهر فبراير يوم الثلاثاء 23 فبراير 2021 للجهات التالية:

وزارة الداخلية والإسكان والآثار والبيئة والصناعة والطيران المدني والثقافة والسياحة والبترول والتجارة والأوقاف.

– والمجموعة الثانية يوم الأربعاء 24 فبراير وهي:

التعاون الدولي والتخطيط والتنمية المحلية والعدل والكهرباء والهيئات التابعة لها والاستثمار .

– ويوم الخميس 25 فبراير الوزارات الأتية:

صرف مرتبات وزارات التربية والتعليم والزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والخارجية والشباب والرياضة والمالية وموظفي مديرية التربية والتعليم والصحة والطب البيطري ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والأزهر الشريف.

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