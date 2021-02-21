انت الان تتابع تفاصيل خبر جديد قروض بنك مصر| قرض السلع المعمرة شروطه والأوراق المطلوبة 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - بعد ارتفاع الأسعار الخاصة بالثلاجات والغسلات وكافة الأجهزة الكهربائية، حاول الكثيرين إلى الاتجاه إلى قروض لامكانية شراء الأجهزة الكهربائية، وبالأخص المقبلين على الزواج حديثا من الشباب، وكذلك من المستهلكين مما يقبلون على تحديث أجهزه المنزل، وعلي ذلك جاءت مبادرة بنك مصر لطرح قروض خاصة لأصحاب المعاشات يسمي بقرض السلع المعمرة والذي يصل إلى 70 الف جنيه مصري.

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وتبدأ قيمه التمويل للقرض من 600جم، والي 70, 00 جم، حيث تصل النسبة الخاصة بالتمويل إلى 100%، ويكون السن المطلوب للتقديم على طلب الحصول على القرض من 21 إلى 65 سنه ميلاديه.

قروض بنك مصر (قرض السلع المعمرة “الأوراق المطلوبة”)

للحصول على قرض السلع المعمرة يجب على العميل تقدم بعض الأوراق المطلوبة، والتي من شأنها بيان ما إذا كان صاحب الطلب يستحق الحصول على القرض من عدمه، ومن خلال موقعنا مصر فايف نستعرض أمامكم الأوراق المطلوبة للحصول على القرض، كما معرفة المزيد من خلال متابعة المواضيع ذات صلة الموضحة في هذا المقال:

-تقديم بيان رسمي بقيمه المعاش.

-صور سارية لبطاقة الرقم القومي للمتقدم.

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-تقديم إيصال مرافق الخاص بمقر أقامه العميل.

-تقديم عرض أسعار للسلع علي أن يكون معتمد من المورد.

-تقديم بيان رسمي بالمستفيدين بالمعاش.

-تقديم تعهد رسمي بتحويل المعاش شهريا.

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