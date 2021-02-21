صور.. صحة القاهرة: حملات على المدارس لمتابعة تطبيق إجراءات مواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، عن تنسيق إدارة الصحة المدرسية بالمديرية، برئاسة الدكتورة زينب على مدير الإدارة، العمل الاشرافى المشترك بين الصحة والتعليم للتأكد من سلامة المنظومة التعليمية، بتكثيف المرور على المدارس للإشراف على تطبيق تعليمات وزارة الصحة وتفعيل جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية بالمدارس والتأكد من سلامة البيئة الخارجية من الباعة الجائلين وعدم تواجد أى تراكم لأى قمامة أو أى خطورة على الطلاب فى محيط المدرسة.





وقالت الدكتورة زينب على، إنه تم المرور على العيادات داخل المدارس والتأكد من دولاب الطوارئ وتوافر مستلزمات مكافحة العدوى، موضحة أنه تم التأكد من توافر مستلزمات تطهير الأسطح المشتركة من كلور 5% ومحول 70% وتوافر الماء والصابون وسلامة ونظافة دورات المياه، ومنع مبردات مياه الشرب، وتفقد مطابقة غرف العزل بالمواصفات الصحية لمنع انتشار العدوى إن وجدت.

من جانبها قالت الدكتورة إيمان هارون وكيل المديرية للوقائى، إنه يتم عمل زيارات إشرافية للمرور على جميع المدارس بمختلف الأنظمة، وكذلك مدارس التمريض بالمستشفيات العامة للتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب وتوفير جو صحى أمن لأداء امتحانات نهاية الترم الأول، مع زيارة عيادة التأمين الصحى التابع لها مدارس المنطقة وتنسيق العمل للتأكد من توزيع الزائرات الصحيات على أكبر عدد من المدارس.

وذكرت وكيل المديرية، أنه يتم التأكد من وجود اللجان الصحية الداخلية يترأسها مدير المدرسة ويكلف معه منسق صحى وزائرة صحية، للتعامل فى كل ما يخص الطلبة صحيًا، موضحة أنه تم تفعيل جميع البلاغات اليومية عن الأمراض المعدية وإصابات الفيروس بين الطلبة أو المدرسين أو العاملين وترسل مجمعة أسبوعيًا كما هو معتاد.

فى حين قال الدكتور محمد شوقى رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، إن المديرية تعمل على تقديم جميع خدمات العلاج ومتابعة مكافحة العدوى وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمستشفيات والمدارس على أعلى مستوى، فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.