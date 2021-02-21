كنيسة مارجرجس بالعاشر تنظم 14 قداسا فى صوم نينوى 

جدة - نرمين السيد - وتصلى الكنيسة، بحسب بيان لها، 4 قداسات يوميًا وقداسين فى عيد يونان الخميس.
وأكدت الكنيسة، أنه سيتم الاتصال بالاستمارات المحجوزة والأولوية للمجاورات التى لم تحضر من فترة، مع الاعتذار عن قبول أى استثناءات.
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