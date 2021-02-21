أسقف البحر الأحمر يجتمع بالكهنة وأسرهم بعد شفائه من كورونا

جدة - نرمين السيد - اجتمع الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، اليوم الأحد، بالأباء الكهنة وزوجات الأباء الكهنة بنادى الأنبا تكلا هيمانوت الحبشى ( نادn المطرانية)، للاحتفال بعودته للخدمة بعد رحلة علاجية من كورونا.





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