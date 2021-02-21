فيديوجراف.. حق من حقوق الإنسان.. العالم يكافح الإرهاب برؤية مصرية

جدة - نرمين السيد - ويتناول الفيديوجراف التالى أبرز المعلومات عن جهود مصر فى حربها ضد الإرهاب:- يذكر أن الرئيس السيسى، أعلن فى منتدى شباب العالم عام 2017، أن مواجهة الإرهاب حق جديد يضيفه لحقوق الإنسان، كما أطلقت مصر العملية الشاملة فى سيناء عام 2018 ضد العناصر الإرهابية.

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