الوزراء يعلن عن رقم حساب لتلقى التبرعات للمشروع القومى لتطوير القرى

جدة - نرمين السيد - أعلن المستشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الأحد، عن فتح حساب يحمل رقم (4001048009)، باسم صندوق "تحيا مصر، لتلقى كافة التبرعات والمساهمات فى المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، الذى يتم تنفيذه ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، وذلك استجابة لرغبة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين ومطالبتهم بفتح باب التبرع للمشاركة فى تطوير 1500 قرية مصرية ضمن المشروع.





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