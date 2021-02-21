بروتوكول تعاون بين الشيوخ وجامعة عين شمس لتقديم المشورة بطرق مكافحة كورونا

جدة - نرمين السيد - استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه اليوم الأحد، الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، وبرفقته الدكتور أحمد عبدالمنعم استشارى الطب الوقائى، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سامية عبده نائب المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية.





وقدم رئيس المجلس، الشكر على الجهود المبذولة من رئيس الجامعة والأطباء المرافقين له لإصدار بروتوكول التعاون الطبى بين مجلس الشيوخ وجامعة عين شمس بتقديم المشورة المرتبطة بطرق مكافحة العدوى فى ظل الجائحة العالمية لفيروس كورونا. ومن جانبه قدم المتينى، الشكر لرئيس المجلس على اتاحة الفرصة لهذا اللقاء، متمنيًا استمرار التعاون بين المجلس والجامعة، مشيرًا إلى أن البروتوكول يأتى فى إطار التعاون بين الجامعة والمجلس، مؤكدًا استعداد الجامعة التام لتقديم الإجراءات العملية لتطبيق ذلك على أعضاء المجلس وأسرهم، وكذلك العاملين بالمجلس وأسرهم. حضر اللقاء وكيلا المجلس، المستشار بهاء أبوشقة وفيبى فوزى، والنائبان الدكتور هانى حنا والدكتور محيى حافظ، ووقع البرتوكول المستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ والدكتور محمود المتينى. وفى نهاية اللقاء أهدى عبدالرازق، درع المجلس لرئيس الجامعة.

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