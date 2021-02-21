  الأرصاد تكشف خريطة الأمطار والظواهر الجوية لمدة 5 أيام مقبلة 

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية سوف تشهدها البلاد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، حيث يكون هناك أمطار متوسطة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء، قد تمتد إلى القاهرة الكبرى يصاحب ذلك نشاط للرياح يوم الثلاثاء على أغلب الأنحاء.
وكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية خريطة الأمطار والظواهر الجوية المتوقعة، بداية من غد الاثنين 22 فبراير وحتى الجمعة 26 فبراير.
الاثنين 22 فبراير
أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة (60% تقريبا)، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري على فترات متقطعة (40% تقريبا)، نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.
الثلاثاء 23 فبراير
أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة (%50 تقريبا)، وأمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء على فترات متقطعة (70% تقريبا) نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
الأربعاء 24 فبراير
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة 30% تقريبا، ونشاطًا لحركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.
الخميس 25 فبراير
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (30% تقريبا) نشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.
الجمعة 26 فبراير
أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة (30% تقريبا)، ونشاط لحركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء.
وطالبت هيئة الأرصاد الجوية باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.
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