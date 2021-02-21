بعد توقف 8 سنوات إستقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال ( GOLAR GLACIER ) القادمة من سنغافوره والتى ترفع علم جزر المارشال ويبلغ طولها 276 مترا وبعرض 45 مترا وغاطس يبلغ 14 مترا .. حيث ستقوم بشحن 60 الف طن LNG ) ) بما يعادل 158 الف متر مكعب متجهة الى بنجلاديش .
ووجه وزير النقل بقيام هيئة ميناء دمياط بالمتابعة الميدانية لعملية دخول السفينة وتراكيها على الرصيف الخاص بشركة سيجاس ورفع حالة الإستعداد وتطبيق كافة إجراءات التأمين و السلامة المتبعة أثناء التعامل مع مثل هذه النوعية من السفن ، و حتى تراكيها و رباطها برصيف المحطة و ذلك بإستخدام القاطرات المملوكة للهيئة ثم متابعة مغادرتها بأمان .
يذكر ان محطة إسالة وتصدير الغاز بميناء دمياط تعد أحد أكبر محطات إسالة الغاز فى الشرق الأوسط و جاء إستئناف العمل بالمحطة بعد توقف دام حوالى 8 سنوات .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد توقف 8 سنوات.. ميناء دمياط يستقبل أول سفينة لتصدير الغاز المسال.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.