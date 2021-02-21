«تحيا مصر» يخصص رقم حساب لتلقي التبرعات الموجهة للمشروع القومي لتطوير القرى المصرية

صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم فتح باب التبرع؛ للمساهمة في المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، استجابةً لرغبة ومطالبات عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، ويتم تنفيذ ذلك ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة".

وتم فتح حساب يحمل رقم (4001048009)، باسم صندوق "تحيا مصر" – تطوير 1500 قرية؛ لتلقي التبرعات الموجهة لهذا المشروع القومي الكبير.

كان ذلك في إطار الحرص على أهمية مشاركة كل قوى المجتمع في مبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف تغيير وجه مصر، وتحقيق مستوى معيشي أفضل لأهالينا في القرى.