صور.. وزير الطيران يتفقد الإجراءات الاحترازية بمطارى القاهرة ومرسى علم 

جدة - نرمين السيد - أجرى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، اليوم الأحد، جولة تفقدية بمطار مرسى علم الدولى، والذى يعد أحد أهم مطارات الجذب السياحى بمحافظة البحر الأحمر، وذلك فى إطار جولاته الميدانية بالمطارات المصرية للوقوف على حركة التشغيل وسير العمل.





رافقه فى الجولة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى، وكان فى استقبالهما اللواء طارق زادة مدير مطار مرسى علم. فى بداية الجولة تفقد الوزير، صالات السفر والوصول ومنطقة الجوازات وسيور الحقائب ومهبط الطائرات وكاونترات إنهاء إجراءات السفر، ومنافذ الأسواق الحرة لشركة مصر للطيران بالمطار، كما تابع أنظمة المراقبة للاطمئنان على الإجراءات الأمنية المطبقة. وخلال الجولة أشاد وزير الطيران المدنى، بدور جميع العاملين بمطار مرسى علم، لحرصهم الشديد على الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار فى ظل جائحة فيروس كورونا، واطمأن على جاهزية المطار وتزويده بالكاميرات الحرارية المستخدمة للكشف عن درجة حرارة الركاب والعلامات الإرشادية داخل صالات المطار، وكذلك الملصقات بالتباعد الاجتماعى من أجل ضمان سلامة المسافرين والعاملين بالمطار، مثمنًا دور إدارة مطار مرسى علم الدولى، فى توفير التسهيلات والخدمات المقدمة للسائحين من مختلف دول العالم، لا سيما وأن المطار شهد الفترة الماضية استقبال عدد من رحلات الشارتر وعلى متنها جنسيات مختلفة من السائحين. من ناحية أخرى وعقب وصوله مطار القاهرة، أجرى وزير الطيران المدنى جولة تفقدية بمهبط الطائرات كما تابع أعمال التطوير بمنطقة سيور وتجميع الحقائب بصالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 وأجهزة الكشف الأمنى عن الحقائب CTX الجديدة. واطمأن على انتظام حركة التشغيل والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية بمطار القاهرة.

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