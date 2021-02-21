رسامة الراهب غبريال البهنساوى قسا فى دير الملاك ميخائيل

جدة - نرمين السيد - احتفل دير السيدة العذراء، ورئيس الملائكة ميخائيل بالبهنسا، اليوم الأحد، برسامة الراهب غبريال البهنساوى فى درجة القسيسية.



جدة - نرمين السيد - احتفل دير السيدة العذراء، ورئيس الملائكة ميخائيل بالبهنسا، اليوم الأحد، برسامة الراهب غبريال البهنساوى فى درجة القسيسية. جاءت الرسامة بيد الأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا ورئيس الدير.

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