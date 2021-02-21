أسقف دشنا يدشن معمودية وأيقونات كنيسة العذراء بأبودياب

جدة - نرمين السيد - دشن الأنبا تكلا أسقف إيبارشية دشنا، اليوم الأحد، معمودية وأيقونات كنيسة القديسة العذراء مريم والقديس العظيم الأنبا شنودة رئيس المتوحدين - بأبو دياب.





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